Arequipa: en Chuquibamba reclaman por mejores ambulancias

Arequipa. La directora del centro médico de Chuquibamba, Consuelo Ramos León-Velarde, acudió este martes 23 de agosto al Pleno del Consejo Regional para pedir que se ayude en las gestiones para la compra de mejores ambulancias con el fin de atender las emergencias que se suscitan en la zona.

Señaló que los vehículos con los que cuentan y que fueron entregados por la exgobernadora Yamila Osorio son de tracción simple y no 4x4. Precisamente, debido al modelo, no los pueden usar porque el terreno de la zona es agreste y trocha. Además, acusó que no cuentan siquiera con sábanas para las camas de hospitalización y el Gobierno Regional de Arequipa no paga los servicios de agua ni electricidad.

Además, pidió que se hagan reasignaciones para que llegue personal de salud joven para mejorar las atenciones, dado que no se dan abasto. “ Estamos 15 años lejos de nuestras familias y ni siquiera nos dieron bono COVID-19 ″, manifestó la médica.

Hospital Maritza Cuadros

En Arequipa, respecto a la obra del Hospital Maritza Campos, semanas atrás, la Contraloría detectó deficiencias que ponen en riesgo bienes de esta infraestructura de salud que registra muchos retrasos.

En la construcción, al momento, se han invertido S/ 148 millones; sin embargo, se registró inadecuadas condiciones de almacenamiento del equipo médico por parte del Consorcio Hospitalario Sur. Se trata de una inversión de S/ 29 millones y que está en una zona de la obra cuando debía ser trasladado a un almacén autorizado por la región.