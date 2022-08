Solo hay un resonador magnético por cada 10.000 peruanos con cáncer

Algo que Julia pidió durante su tercer viaje desde San Martín a Lima, en medio de su recorrido en bus por más de 24 horas, es que por fin lograse acceder a la prueba de resonancia magnética y ya dejaran de reprogramar su cita, pendiente desde hace seis meses. Ese día de mediados del 2021 ella creyó que por fin conocerían el estado exacto del cáncer de mama, cuyo avance temía. No fue así. Su calma habitual, agotada por el dolor en el seno izquierdo, se esfumó y no se reconoció cuando empezó a gritar a las enfermeras por el cambio de fecha. Tras un año de espera, la prueba recién se le realizó en diciembre. “Ese día regresé llorando a mi ciudad, me sentía indignada”, narra.

En el Perú, el déficit de resonadores magnéticos y tomógrafos genera que los pacientes con cáncer tengan que esperar entre tres y seis meses para acceder a estas pruebas, según alertan asociaciones vinculadas al tema. La situación, a su vez, provoca diagnósticos tardíos o inexactos, tanto en niños como en adultos.

Actualmente, apenas existen siete equipos para realizar resonancias magnéticas en hospitales del Ministerio de Salud (Minsa), de acuerdo a datos entregados mediante una solicitud de acceso a la información. Esto es grave en un país en el que anualmente se diagnostican alrededor de 70.000 casos de cáncer, según el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), aunque no hay un dato exacto debido a la falta de seguimiento oficial.

De este limitado número, tres se hallan en Lima y otros cuatro en regiones, lo que genera centralización en el tema.

El Seguro Integral de Salud (SIS), cuyos pacientes son derivados a los hospitales del Minsa, reporta que entre 75.000 y 85.000 pacientes afiliados a este seguro son diagnosticados al año. De ello se infiere que solo hay un resonador por cada 10.000 pacientes oncológicos, en promedio. Eso es grave.

La carencia de equipamiento genera que médicos oncólogos no puedan brindar tratamientos oportunos, pues faltan las imágenes que permiten analizar el interior del cuerpo y conocer la propagación del tumor.

“Tanto la resonancia como la tomografía permiten conocer alteraciones en la morfología del cuerpo, ambos son buenos, pero la primera define con mucha claridad las áreas afectadas. También ayuda a definir qué tipo de cirugía requiere el paciente. Hay una gran diferencia, por eso la importancia de contar con este examen”, explica el médico José Rodríguez Lira, director ejecutivo del Departamento de Radiodiagnóstico del INEN.

Una vez que se obtiene el pronóstico, en medio del tratamiento, también se requieren otros exámenes para conocer la eficacia de los tratamientos.

La situación en el Seguro Social de Salud (Essalud) es muy parecida. Para los pacientes de Lima y Callao solo hay tres resonadores magnéticos, localizados en los hospitales Rebagliati (2) y Sabogal (1). Mientras que en regiones hay otros dos más, de acuerdo a una revisión de documentos, ya que la institución no entregó datos oficiales.

Por la falta de los equipos, los asegurados a Essalud son derivados a establecimientos médicos privados. Y ante las demoras y la angustia, algunas personas deciden costear sus propias pruebas que se elevan entre 1.000 y 5.000 soles.

Trabas para pacientes

Desde la Defensoría del Pueblo explican que esto afecta la esperanza de vida de los pacientes. “Estas trabas reducen las posibilidades de recuperación. La falta de equipamiento perjudica el lograr diagnósticos oportunos y sin diagnóstico certero, sin una resonancia, sin una tomografía es difícil iniciar el tratamiento”, advierte Carlos Almonacid, jefe del Programa de Salud de esta institución.

Sin palabra. Castillo prometió una cifra irreal para atenciones. Foto: difusión

Vale precisar que estos equipos solo se hallan en las grandes unidades hospitalarias de categoría III, pues su instalación es compleja y costosa. Sin embargo, aunque en el Perú existen cuatro institutos especializados en cáncer: el INEN, en Lima; el Instituto Regional de Especialidades Neoplásicas (IREN) Sur, en Arequipa; el IREN Norte, en La Libertad, y el IREN Centro, en Junín, apenas uno cuenta con esta máquina de alta tecnología. Y, claro, es el que está localizado en la capital.

Si bien los tres institutos regionales fueron implementados para combatir la centralización, con la falta de equipamiento y personal médico especializado la tarea resulta imposible. Por ello, más pacientes siguen movilizándose a Lima, pese a que en 17 regiones hay hospitales que cuentan con unidades de servicios oncológicos, pero de los 200 especialistas en oncología clínica censados por el Minsa, el 70% está en Lima.

Sin calidad de vida

Esta situación afecta la vida de Leslie Nolasco, quien viaja cada mes hasta Lima para atender su cáncer de mama en el INEN. Según sus médicos, la enfermedad ya es terminal porque derivó en una metástasis al hígado, pero ella no se rinde. La joven de 28 años podría ser atendida en Huancayo, pero la inoperatividad del IREN Centro la obliga a viajes agotadores de más de ocho horas desde mediados del 2020, cuando arreciaba la pandemia por el COVID-19.

Ella esperó al menos medio año para acceder a pruebas de resonancia y tomografías. “Inicié mi quimio sin estas pruebas. Toda esa incertidumbre que pasé fue horrible. No sabía si el tumor había crecido, si avanzó”, cuenta la joven huancaína.

Solo un resonado en INEN

Un mal síntoma de este problema es que incluso el INEN, la institución líder en materia oncológica, solo tiene un resonador para menores y adultos. Reconoce que su único equipo trabaja las 24 horas del día.

El subjefe del INEN, Gustavo Sarria, dijo que la situación se agrava porque no solo atienden a sus pacientes sino a más usuarios del sector Minsa con otras enfermedades, lo cual complejiza la situación. “Deberíamos tener al menos cinco de estos equipos y solo uno fue presupuestado en unos 9 millones de soles, según el estudio de mercado ya realizado”, añadió.

A su Departamento de Radiodiagnóstico llegan todos los días entre 60 y 70 pedidos de resonancias. “De ese total solo podemos atender un promedio de 30% o 40%. Para tener una demanda satisfecha se necesita al menos tres equipos exclusivos para diagnóstico”, detalla el médico José Rodríguez Lira, director ejecutivo del área.

Las tomografías también forman parte del paquete de pruebas de apoyo al diagnóstico para personas con cáncer, pero de acuerdo al Minsa solo hay 57 que funcionan en hospitales públicos del sector de 19 regiones. El 40% de los aparatos está en Lima y la tercera parte está en estado de regular a malo.

“El silencio de las autoridades que ya ni es indignante sino doloroso para los pacientes. No están muriendo por cáncer, los mata la desidia del Estado”, dijo Indyra Oropeza, de la ONG L con Leucemia. Lo único que pide es que se cumplan las promesas y, claro está, la Ley de Cáncer que es letra muerta.

Castillo destina monto menor de lo prometido

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha autorizado la transferencia de casi 123 millones de soles para financiar el fortalecimiento de la atención integral del cáncer en el país. Esta sería una buena noticia si no fuera porque se trata de otra promesa incumplida del presidente Pedro Castillo, quien –junto al controvertido conductor Andrés Hurtado, conocido como Chibolín– ofreció, en mayo, entregar más de 4.000 millones de soles para este objetivo. ¿Y la palabra de maestro?

El dinero se entregará al Minsa, al INEN y a los gobiernos regionales.

Hace más de un año, el Gobierno promulgó la Ley Nacional del Cáncer, que llenó de esperanzas a los miles de pacientes oncológicos; sin embargo, aunque esta norma ya tiene reglamento, esta no se ejecuta e incluso hay disposiciones cuyos plazos ya han vencido.

La ONG ‘Con L de Leucemia’, junto con un grupo de nueve asociaciones, ha implementado el Semáforo Oncológico para advertir estos incumplimientos. “Los pacientes esperábamos ver alguna mejora en lo que es diagnóstico y acceso a tratamiento oportuno, pero todo sigue igual o incluso peor porque estamos con desabastecimiento de fármacos”, advirtió Indyra Oropeza.

Pacientes con cáncer al límite por falta de equipamientos en hospitales públicos

