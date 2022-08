Lambayeque: denuncian a sujeto por presunto caso de violación sexual contra dos escolares

Una madre de familia del distrito de Tumán (Lambayeque) denunció que su menor hijo de 14 años ha sido abusado sexualmente por un sujeto y que las grabaciones del vejamen han sido difundidas a través de redes sociales.

“Es un hecho lamentable que además está siendo difundido por las redes sociales. Hasta el momento se sabe que tuvo lugar el 14 de agosto, sin embargo, fue denunciado el día 18″, comunicó la comisionada de la Defensoría del Pueblo, Mariella Carrillo.

En ese sentido, explicó que se presume que el menor había sido contactado por redes sociales (Facebook) por un sujeto que se hace llamar ‘Cielo’.

La comisionada de la Defensoría del Pueblo Mariella Carrillo detalló que han brindado ayuda psicológica y legal al afectado y a su familia. Foto: Rosa Quincho - URPI/LR-Norte

Asimismo, indicó que, por las grabaciones, saben que otro adolescente de 15 años también habría sido abusado; sin embargo, hasta ahora, no se ha presentado una denuncia respecto a este caso.

“Al ser un nombre falso no hemos podido verificar en una ficha Reniec, por lo que aún no tenemos la identidad del agresor. El caso ya está en Fiscalía y no podemos brindar mayor información a fin de no entorpecer la investigación”, detalló.

La comisionada comunicó que vienen realizando un trabajo conjunto con la Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, Unidad de Protección Especial (UPE), Centro de Emergencia Mujer, a fin de acelerar el proceso de investigación.

Además, anotó que brindan apoyo psicológico y legal tanto al afectado como a su familia.

La Defensoría del Pueblo se encuentra supervisando la investigación y ha gestionado el debido apoyo psicológico hacia los afectados. Foto: Rosa Quincho- URPI/LR-Norte

Por otro lado, en un reciente comunicado, la Defensoría del Pueblo, manifestó que han solicitado a la Municipalidad Distrital de Tumán supervisar el hostal donde habrían ocurrido los hechos, a fin de garantizar el cumplimiento de la prohibición de ingreso de niñas, niños y adolescentes a sus instalaciones, sin acompañamiento de sus progenitores o responsables.

También, detalló que ejecutaron una intervención ante el sector educación para que se cumplan los protocolos de convivencia escolar, y el sector salud para garantizar aplicación del kit de emergencia. De la misma manera, enfatizaron en que realizarán el debido seguimiento del caso para corroborar que las entidades investiguen el hecho y sancionen al responsable.

La Defensoría del Pueblo comunicó, vía Twitter las acciones que han tomado para cubrir el caso del abuso contra los dos menores. Foto: Twitter - Defensoría del Pueblo

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).