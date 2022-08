Huachipa: reportan a menor como desaparecida y la encuentran 3 días después en Santa Anita

Con información de María Ponce / URPI - LR

El último 13 de agosto una menor de 14 años fue reportada como desaparecida luego de haber asistido a una reunión con unas amistades en Huachipa. Tres días después de este hecho, la adolescente fue hallada por agentes de serenazgo en un parque de Santa Anita, pero presentando signos de haber sido dopada y violentada. De esta manera, los padres de la víctima denuncian que desde la semana pasada no se les ha brindado los resultados de los exámenes médicos, así como de haber recibido maltrato por parte del personal de salud responsable.

“Hasta el día de hoy no tenemos respuesta alguna de parte de los exámenes que Medicina Legal le ha hecho el miércoles último en el Hospital Hipólito Unanue. Actualmente, no hay ni un informe ni siquiera un diagnóstico”, sostuvo Patricia Sulca, la madrina de la afectada.

De acuerdo con el testimonio de los familiares, tras haber desaparecido, la menor, que no contestaba ni una de las llamadas, llegó a mandar un mensaje de texto a su madre mencionándole que ella se encontraba bien, pero que ya no la buscara más. No obstante, los apoderados creen que alguien más estuvo utilizando su celular, pues la adolescente presentó signos de agresiones, según una de las licenciadas que la atendió .

Es así que el martes 16 de agosto el nosocomio se contacta con los padres para que la puedan reconocer y que autoricen las pruebas correspondientes, pero no fue hasta el día siguiente que trabajadores de Medicina Legal se hicieron presente y mencionaron que los resultados debían estar en un plazo de 48 a 72 horas. Sin embargo, el día de hoy 22 de agosto, tres días después del plazo autorizado, esta familia sigue en sin una sola respuesta por parte del Ministerio Público.

“¿Dónde están los derechos y la protección de los menores? Prácticamente, están vulnerando todos sus derechos. No por solo haber asistido a un lugar la minimicen. No es justo”, exclamó Patricia.

Ante este panorama, sin los resultados, los padres de la agraviada se ven imposibilitados de poder denunciar. Es por ello que exigen a las autoridades correspondientes, así como al fiscal del caso, que puedan evaluar su situación y ayudarlos a conseguir justicia.