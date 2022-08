COVID-19 en Lambayeque: contagios y muertes en agosto podrían superar incidencia de julio

Con información de Rosa Quincho (URPI-Norte)

Se viene generando preocupación en los especialistas de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) Lambayeque el aumento de contagios y fallecimientos por la COVID-19 durante agosto. Los casos en este mes ya alcanzan los 5.500, mientras que las muertes son 17; cifras que se acercan peligrosamente a las dejadas en julio, donde se tuvo 7.000 infectados y 20 decesos .

A pesar de este complicado escenario, el epidemiólogo de la Geresa, Jorge Fernández Mogollón, informó que la vacunación avanza de forma lenta, principalmente, en lo que se refiere a la aplicación de la cuarta dosis. Además, la población viene incumpliendo los principales protocolos de bioseguridad, tales como el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico.

“En este mes tenemos 5.500 contagios. Podríamos igualar o superar los casos de julio. Del mismo modo, ya tenemos 17 fallecidos. Los adultos mayores y adultos jóvenes que han fallecido tenían comorbilidades que condicionaban su estado de salud. Las víctimas mortales estaban vacunadas, no vacunadas y parcialmente vacunadas (le faltaba alguna dosis), declaró.

Fernández Mogollón explicó que, si bien la positividad diaria ha disminuido en los últimos días, aún esta es del 20%, la cual es mucho mayor a la de meses anteriores, solo comparado con la tercera ola. El especialista reiteró que la vacuna no impide el contagio, pero sí evita eventuales cuadros críticos por la enfermedad, más cuando la disponibilidad de camas UCI solo es del 50%.

“Estamos en un 20% de positividad, pero la aplicación de la cuarta dosis no avanza como quisiéramos, primero, porque las personas tiene que colocarse la tercera y varios distritos no muestran una buena disposición para ello. Hay personas que están creyendo que no es necesaria una nueva dosis, lo cual es incorrecto, más frente a la aparición de otras variantes”, agregó.

En las próximas horas, la Geresa informará las fechas y horarios en los que la población podrá acercarse a los vacunatorios para recibir la dosis que le corresponde. Foto: Geresa Lambayeque

El epidemiólogo invocó a las personas a acercarse a los puntos itinerantes o centros de salud para ser inmunizados contra el SARS-CoV-2. Asimismo, no bajar la guardia ante la COVID-19 ni ninguno de los virus que circulan en nuestra sociedad (viruela del mono y coxsackie).