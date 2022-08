¡Aprende a bailar salsa desde 5 soles! Dictan clases en el Bypass de 28 de julio

Vivir en la capital a veces es una constante monotonía. Levantarse, ir a trabajar, volver, pasar horas en el tráfico y así una y otra vez . Sin embargo, un grupo de jóvenes ha decidido ponerle ritmo a la rutina limeña. Su amor por la salsa los ha impulsado a tomar las calles de Breña dictando clases desde solo 5 soles la hora, para todos los niveles.

Es así que luego de una larga jornada de trabajo o estudio, adolescentes, jóvenes y adultos se pueden reunir a lo largo de la alameda de 28 de julio para aprender desde los pasos más básicos hasta coreografías enteras. No importa si la salsa nunca ha sido tu fuerte, lo importante son las ganas. “Ahora me encuentro en el nivel intermedio y llevo bailando acá un año. Antes no sabía dar ni un paso”, sostuvo a Panamericana una de las alumnas.

“Solo es cuestión de práctica, y constancia, las clases duran 1 hora en todos los niveles. Para todas las personas que deseen aprender, estamos aquí, y en caso no tengas las posibilidades económicas, pueden venir, acá apoyamos”, explicó, Joao uno de los profesores.

¿Cuáles son los horarios en los que puedo asistir a estas clases?

Esta academia ofrece clases los días martes, miércoles y jueves a partir de las 7 p. m. Asimismo, uno de los profesores indicó que si alguno de los asistentes no cuenta con los recursos económicos necesarios, se puede unir y disfrutar de las lecciones de manera totalmente gratis. Estos son los niveles y los horarios:

Nivel pollito (básico): de 7 -8 p. m.

de 7 -8 p. m. Nivel básico 1: de 8-9 p. m.

de 8-9 p. m. Nivel básico 2: de 9 a 10 p. m.

Puedes tomar estas clases al aire libre, exactamente las dictan en la alameda de la avenida 28 de Julio. Foto: Archivo La República

¿En dónde se dictan las clases?

Este grupo de bailarines dictan las lecciones en cruce del Bypass de la avenida 28 de Julio, con Arequipa, en Breña. Alameda bastante concurrida donde diferentes jóvenes