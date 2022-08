Puno: hombre murió tras despistarse en su motocicleta en la vía Juliaca-Caminaca

Un hombre perdió la vida tras despistarse en su motocicleta en la vía Juliaca-Caminaca. Se trataría de José Pariapaza Gutiérrez. El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 a. m. de este domingo 21 de agosto.

Según comunicaron los pobladores del sector, se percataron que el cuerpo del varón se hallaba a un costado de la carretera; no obstante, cuando intentaron auxiliarlo, ya no tenía signos vitales, por lo que no pudieron hacer nada más que llamar a las autoridades.

Al parecer, José Pariapaza se dirigía a la ciudad de Juliaca cuando habría perdido el control de su vehículo menor y, por ello, se despistó de la carretera.

Representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver y demás diligencias correspondientes para entender la causa exacta de la muerte del varón.

Mientras la Policía revisaba la escena, un familiar del fallecido llamó a su celular. Mediante dicha comunicación, un agente PNP tuvo que darle la trágica noticia.