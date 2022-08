Sin equipos para medir velocidad de vehículos

Al día, 10 personas mueren por accidentes de tránsito en el Perú. Al año, esta cifra se eleva a 3.500, sin contar a los 55.000 lesionados, de los cuales el 30% queda con alguna discapacidad para el resto de su vida.

Ese es el caso de Alberto, un empleado de 28 años que falleció debido al exceso de velocidad con que manejaba su vehículo que terminó estrellado contra un muro, en Villa María del Triunfo. De acuerdo con el Ministerio de Transportes (MTC), entre el 2010 y 2021 más del 30% de accidentes de tránsito se debió a este motivo.

Por ello, a fin de reducir el número de muertes y lesiones, el 17 de julio de 2021 se aprobó el DS n.° 025-2021-MTC, el cual establece nuevos límites de velocidad en calles, jirones y avenidas a nivel nacional. En resumen, se disminuyó 10 km/h en cada una de estas vías.

Y desde el lunes 15 de agosto se empezó a imponer sanciones a los conductores que incumplen las nuevas disposiciones. Las multas van desde los S/828 a los S/2.300 (ver infografía).

Precisamente, la aplicación de papeletas es lo que ha generado una gran controversia. Y es que para muchos expertos, Lima no cuenta con los recursos necesarios para fiscalizar el cumplimiento de la norma.

Pocos cinemómetros

Según Luis Quispe, presidente de la ONG Luz Ámbar, se debe contar con controles electrónicos para realizar una adecuada supervisión, como tiene el Callao. Agrega que actualmente se utilizan cinemómetros manuales, una tecnología desfasada y que solo permite una supervisión parcial. Asimismo, asegura que no hay suficiente personal para esta tarea. “La PNP solo tiene 10 cinemómetros, evidentemente es insuficiente para controlar toda la ciudad”.

Por otro lado, indicó que, si bien la norma no contempla qué se hará con el dinero de las multas, se debe modificar el DS 025-2021 para que esos recursos sean invertidos en la adquisición de equipos y personal.

Por su parte, Patricia Atala, vocera de Lima Cómo Vamos, señala que si bien la reducción de velocidad es efectiva, se necesita fiscalización, un cambio de diseño e infraestructura de tránsito y de educación vial.

No se reducirán muertes

Para los expertos, la imposición de multas no soluciona el problema real: las muertes por accidentes de tránsito.

“Si solo se va a fiscalizar ciertas avenidas, se va a sancionar a ciertos conductores y eso no va a reducir las muertes. Hay calles que no tienen control y van a seguir acelerando”, anota Konrad Barrón, subgerente de Tránsito de la municipalidad de Surco. Y agrega que antes de aplicarse los nuevos límites de velocidad no existió una adecuada sensibilización ni difusión de la norma, por lo que esto (marcha blanca) debería continuar durante un periodo mayor.

A esta situación se suma el descontento de los conductores y alcaldes, quienes consideran que la ejecución de la norma fue apresurada. “No podemos continuar en medio de la improvisación, aquí solo habrá muchos conductores perjudicados, llenándose de multas impagables”, comentó el alcalde La Molina Álvaro Paz de la Barra, presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú.

Cabe mencionar que la imposición de papeletas es responsabilidad de las municipales provinciales, a través de la Policía Nacional y Sutran. En el caso de Lima, la municipalidad metropolitana es la encargada de recibir la información y enviarla al Servicio de Administración Tributaria de Lima.

Este diario solicitó a la Policía información sobre las multas impuestas desde que se inició la aplicación de la norma. Sin embargo, no dieron ninguna respuesta. Por su parte, el municipio de Lima aseguró no haber recibido ningún reporte.

Sin señalización

Por otro lado, el DS 025-2021 también disponía que las municipalidades distritales y provinciales cambien la señalización en calles, jirones y avenidas en el plazo de un año. No obstante, esta medida no se ha ejecutado en su totalidad y se estima que solo hay un 20% de avance, según la ONG Luz Ámbar.

En ese sentido, las comunas de Surco, Miraflores y La Molina consideran que para ejecutar este cambio se debe establecer un presupuesto, el cual debería estar contemplado en la norma.

“¿Hay alguna ley que habilite un presupuesto a los gobiernos locales para cambiar los letreros? No puedo sacar la disposición y que las instituciones vean como hacen los cambios”, cuestionó Konrad Barrón.

Otro factor que también termina perjudicando la aplicación de la norma es el cambio de gestión municipal previsto para fin de año. Según explicó Patricia Atala de Lima Cómo Vamos, esta situación ha impedido que algunas comunas destinen dinero suficiente para el cambio de letreros. “El tiempo para hacer efectivas las sanciones es complejo por el cierre de año y cambio de gobierno local. Las municipalidades no han podido cubrirlo por el tema de presupuesto”, precisó.

Al respecto, el jefe de Seguridad Vial del MTC, Pedro Olivares, dice que estas instituciones están obligadas a cumplir la medida sin importar el plazo.

“Es una función de ellas. No es que en julio se acabó el periodo de implementación y quienes no lo hicieron no lo van a hacer”, explicó. Y añadió que distritos como Magdalena y San Borja sí han cambiado los letreros de la mayoría de sus calles; mientras que la municipalidad de Lima “recién se ha dedicado a hacer esos cambios en los últimos meses”.

Aviso. Nuevos límites de velocidad dispuestos por el MTC. Foto: difusión

Asimismo, recalcó que la norma se irá aplicando poco a poco a lo largo del país. Regiones como Piura y Lambayeque también apelan a una mayor señalización. No obstante, para los expertos viales también es una tarea compartida con los propios conductores.

“Ellos conocen la diferencia entre una avenida, jirón y calle, por lo que conociendo las nuevas disposiciones deberían cumplirlas sin excusas”, menciona Luis Quispe Candia.

Datos

Límites de velocidad. En las vías expresas que cumplen con requisitos de control, como la Costa Verde o Paseo de la República, la velocidad es de hasta 80 km/h.

Cifra trágica. Un promedio de 95.000 siniestros de tránsito ocurren al año en el Perú.

Reacciones

Luis Quispe Candia, ONG Luz Ámbar

“Para establecer la infracción por exceder los límites de velocidad, la Policía debe poder demostrarlo mediante controles electrónicos, como en el Callao. Sin esa tecnología, terminaría siendo una norma solo en el papel”.

Patricia Atala, Lima Cómo Vamos

“Los nuevos límites de velocidad van alineados con la parte técnica, pero por sí sola no va a solucionar el problema, porque se requieren de otras medidas integrales como la fiscalización adecuada y el cambio del diseño vial”.