La Libertad: trabajadores CAS de Essalud buscan pasar a régimen laboral 728

Con información de Hugo Rodriguez/URPI-LR

La secretaria del Sindicato de Enfermeros de la Base del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, María Espinoza Llerena, declaró que han iniciado las gestiones con los congresistas de la República de la región de La Libertad para que puedan apoyar con iniciativas legislativas que permitan que los trabajadores del régimen laboral 1057, llamados CAS indeterminados, puedan pasar al régimen laboral 728.

Sindicato de Enfermeros de la Base del Hospital Víctor Lazarte Echegaray encabeza propuesta. Foto: La República

La dirigente mencionó que, desde hace dos semanas, han venido realizando plantones como medida de protesta para buscar el apoyo de las autoridades, especialmente de los legisladores liberteños, para que puedan poner como agenda los proyectos importantes que van a mejorar las condiciones laborales de aquellas personas que han realizado una labor importante durante la pandemia y que seguirán enfrentando nuevos problemas de salud pública como la viruela del mono.

Detalló que a nivel nacional son más de 4.000 trabajadores del CAS indeterminado que mantienen pendiente su pase al régimen laboral 728 dentro de EsSalud.

“En la región de La Libertad, existen 300 trabajadores, tanto asistenciales y administrativos, que buscan sus mejoras laborales”, precisó.

“Los trabajadores CAS no tienen compensación por tiempo de servicio, no gozan de las gratificaciones de julio y diciembre, no tiene asignación familiar y el pago por vacaciones, lo que sí tienen los empleados del régimen laboral 728″, culminó.