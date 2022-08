Juliaca: capturan a 4 sujetos tras robar un celular y dinero a un transeúnte

Juliaca. Personal de Seguridad Ciudadana capturó a cuatro sujetos que robaron un celular y dinero a un transeúnte en la ciudad de Juliaca.

El ciudadano que fue víctima de estos malhechores indicó a los serenos de la municipalidad que, a la hora del atraco, salía de su trabajo con dirección a su domicilio.

Asimismo, señaló que mientras hablaba por teléfono con su padre se percató de que el grupo de delincuentes se dirigía hacia él, por lo que de inmediato escondió su celular en su bolsillo y cruzó la pista, pero lo siguieron. De acuerdo a su testimonio, uno de ellos le quitó su celular y dinero.

Personal de Seguridad Ciudadana de la municipalidad acudió en auxilio de la víctima al cruce de la avenida Hipólito Unanue con el jirón Madre de Dios, lugar donde ocurrieron los hechos.

Los sujetos que perpetraron el robo eran cuatro, tres de ellos menores de edad. Fueron identificados como Emerson Machaca Apaza (18), O. A. C. Q. (16), L. L. C. A. (16) y E. G. A. C. Los detenidos increparon con malas palabras a las autoridades sin ningún temor.