Áncash: obra turística de Carhuaz se deteriora pese a no estar en funcionamiento

Una inspección realizada por la Contraloría en Áncash al complejo recreacional Árbol Antiguo, en la localidad de Mal Paso, distrito de Tinco, en la provincia de Carhuaz, tuvo como resultado la detección de fisuras, un deficiente acabado en el tarrajeo, cables de energía eléctrica expuestos y hasta filtraciones en su infraestructura. La obra tuvo un valor de S/ 675.000.

Según el ente de control, el proyecto consistió en la instalación de juegos para niños, un ambiente para guías y turistas, áreas verdes, entre otros. No obstante, pese a que fue recibida por la Municipalidad Distrital de Tinco el 26 de abril de 2022, hasta hoy no se ha puesto oficialmente en funcionamiento porque no se ha transferido a la comunidad que la administrará.

“A menos de cuatro meses de haberse recibido los trabajos, la madera colocada en las rampas de acceso al tobogán mixto ya presenta fisuras. De igual manera, el material colocado en las sentaderas del balancín se encuentra deteriorado. El sobrecimiento del cerco perimétrico presenta porosidad y un acabado rugoso”, señala el informe n.° 011-2022-OCI/0334-SCC.

Asimismo, los auditores identificaron el desprendimiento del machihembrado de madera del cielo raso colocado en la parte externa del refugio. Además, los cables de energía eléctrica están expuestos a la intemperie en la zona de áreas verdes, a pesar de que dichas instalaciones son subterráneas. Esto —expresa la Contraloría— podría ocasionar accidentes por riesgo eléctrico.

La Contraloría recordó que emitió hasta cinco informes de control concurrente durante la ejecución de estos trabajos, en los que se alertó oportunamente situaciones adversas, como la aprobación del expediente técnico del proyecto con el presupuesto de partidas sin sustento y sin considerar la eliminación de material excedente de la obra en botaderos autorizados.

Los auditores alertaron de múltiples deficiencias que reducirían el tipo de vida útil de la obra. Foto: Contraloría

Estas situaciones adversas fueron informadas al alcalde distrital de Tinco para que adopte las acciones que correspondan, con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos de la mencionada obra.