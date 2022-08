Salió a trabajar y no retornó a casa: familia busca joven de 22 años desaparecido en Chorrillos

Un joven padre de familia se encuentra desaparecido desde el pasado jueves 18 de agosto, día en que se despidió de sus parientes para dirigirse a laborar en una empresa de envasado y transporte de plásticos; sin embargo, no retornó a casa. Ahora, su pareja y cuñado lo buscan con el temor de que haya sido víctima de la delincuencia o se encuentre perdido, ya que llegó a la ciudad de Lima hace dos semanas desde Yurimaguas.

“Él se extravió en la zona de Túpac Amaru, de Chorrillos, nosotros vivimos a dos cuadras de San Genaro. Sus compañeros de trabajo me comentan que él bajó del carro, bajaron a almorzar después de sus labores y él dijo ‘voy a dar una vuelta porque conozco una casa por acá’, y sus compañeros pensaban que conocía el lugar, pero él acaba de llegar hace dos semanas de provincia y no conoce la zona”, señaló su cuñado.

Desde que descendió del vehículo, nadie volvió a ver a Geiser Vásquez Tuanama y se desconoce su paradero. “Él se bajó, lo esperaron, incluso tenían que seguir descargando cosas, lo dejaron, ya no lo buscaron. Me indicaron dónde lo dejaron, lo busqué, pero no lo encontré”, lamentó su allegado.

Los familiares afirmaron que, al acercarse a la comisaría de San Genaro de Chorrillos, los agentes de la Policía Nacional no quisieron procesar la denuncia y argumentaron que el joven de 22 años se habría ido con amigos.

“Yo fui a la comisaría y me dijeron que no podía hacer la denuncia, que debía ir mi hermana. Ella fue a la comisaría de San Genaro y le dijeron que no puede hacer la denuncia porque ‘de repente su pareja se fue a tomar, o está con una chica o algo’. Pero él ha llegado recién hace dos semanas, no puede hacer eso, no la atendieron, regresó y me dijo que no pudo hacer nada”, lamentó.

Geiser Vásquez Tuanama arribó a la capital del país a lado de su pareja y su hijo de 1 año. Su familia solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero, si alguien lo ha visto o tiene alguna pista para encontrarlo, puede comunicarse con su cuñado Issac al número 917 124 737.