Villavicencio Campos, una familia que recorre el Perú en bicicleta

Hace un año, Alexander Villavicencio era un padre de familia que, por motivos laborales, no pasaba mucho tiempo con su hijo. Si bien, para la mayoría esto significaría tomar unas vacaciones; para él y su esposa, Stephanie Campos, fue la razón que los llevó a renunciar a todo en su Piura natal y emprender un viaje para recorrer el Perú en el vehículo por el cual se conocieron: la bicicleta.

Un vehículo de dos ruedas que unió a dos corazones. Así se podría resumir la historia de amor de esta pareja piurana. Y no es mentira. Ambos se conocieron en un grupo de ciclistas al que asistían en su región.

Así, fueron amigos por bastante tiempo y, en una de esas salidas, Stephanie le comentó que su mayor sueño era recorrer Brasil en bicicleta. Se lo dijo sin imaginar que, años después, Alexander sería su compañero de vida, padre de su hijo y, además, la persona con la cual transitará el Perú y Latinoamérica.

La pareja viaja junto a su pequeño hijo de 2 años y con su mascota. Foto: Las rutas VIPA/Facebook

“Cuando tuvimos a nuestro pequeño Alessandro, nos percatamos de que Ale no pasaba mucho tiempo con nosotros. Llegaba tarde del trabajo y no tenía energías para jugar o conversar, así que nos dimos cuenta de que las cosas no podían seguir así”, explica Stephanie.

Alexander laboraba como vigilante, por lo que no estaba presente en las noches, y cuando estaba en casa, durante el día, estaba muy cansado y ello le impedía tener tiempo de calidad con su familia. Por su parte, Stephanie estaba agobiada con las tareas del hogar, atrapada en una rutina y con la mayor parte de responsabilidad para criar a su retoño.

Todo ello los llevó, a mediados del año pasado, a tomar una decisión que cambiaría su forma de vida. Alexander renunciaría a su actual trabajo y juntos, con lo que tenían ahorrado, viajarán por todo el Perú y Latinoamérica en su vehículo favorito, la bicicleta. También irían con Dakota, su amiga canina.

Preparación

Una vez que decidieron recorrer el Perú en bicicleta, empezaron a tomar acción. Primero convirtieron su casa en un hospedaje para cicloviajeros, con el fin de conocer cómo estos financiaban sus travesías, qué necesitaban en su día a día y demás consejos que personas de Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil les fueron brindando en su estadía.

“Les ofrecíamos hospedaje y comida, ellos a cambio nos contaban su experiencia. Así pudimos conocer de primera mano lo que nos esperaba y todos los trucos para poder realizar nuestra gran aventura”, comenta Alexander Villavicencio.

Además de su equipaje, la pareja lleva un remolque, en el que descansa su hijo de 2 años; y una canasta, en la que llevan a su mascota, un perro. Foto: Las rutas VIPA/Facebook

Con todos estos consejos en mente, emprendieron un segundo paso, que fue transitar su natal Piura en bicicleta. Esto les sirvió para tener un acercamiento real de lo que sería su travesía por Perú y, sobre todo, como preparación física.

Fue así que, el lunes 8 de agosto de este año, iniciaron su cicloviaje por nuestro país. Su primera parada fue el departamento de Lambayeque, donde actualmente se encuentran en Eutopia, una ecoaldea ubicada en el distrito de Reque, que brinda hospedaje y alimentación a viajeros a cambio de trabajo voluntario.

Equipaje, alimentación y hospedaje

“Ahorita nos estamos quedando en este centro comunitario en Reque, pero la mayoría de veces pasamos la noche en casas de personas que, de buena voluntad, nos ofrecieron un espacio para colocar nuestra carpa”, indica Alexander.

En ese sentido, explica que, como equipaje, llevan un pequeño remolque en el que va su hijo cuando desea descansar o abrigarse. Además, en cada bicicleta, cargan dos alforjas laterales y un maletín trasero. Allí guardan su ropa que, para ellos, consiste en tres prendas de verano y un abrigo, mientras que su niño tiene diversos trajes.

También, cargan dos bolsas de dormir, una carpa, una cocina a gasolina, dos ollas, tres platos, bloqueadores y repelentes. Eso, más los S/ 20 que tienen destinado para gastar en alimentación para un día , según aseguran, es lo necesario para su travesía.

Un viaje que, al día, los lleva a desplazarte aproximadamente 40 kilómetros, los cuales realizan en dos horas por la mañana y otras tres por la tarde.

La familia coloca su carpa en los espacios que personas les ofrecen en su hogar. Foto: Las rutas VIPA/Facebook

Enseñanzas del viaje

“Cada día es algo nuevo y una completa aventura que nos ha enseñado que, si una familia está unida, todo siempre, siempre, estará bien”, comenta Stephanie Campos.

De esa forma, resalta el valor que tiene este viaje para su hijo, pues buscan que su pequeño se llene de experiencias reales y crezca sabiendo que debe asumir responsabilidades.

“Alessandro está mucho más despierto, ha dejado el pañal, juega con los animales que antes solo veía en los libros de cuentos. Esto realmente le está ayudando bastante en su crecimiento y nosotros sabemos que ser sus padres es una hermosa tarea a la que no podemos renunciar; por eso, la hacemos lo mejor posible”, enfatiza.

Así, la familia Villavicencio Campos planea seguir su ruta por todo el Perú. Su siguiente parada será Cajamarca y así bajarán por el sur del país hasta llegar a Cusco, un destino que les emociona conocer.