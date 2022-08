¡Orgullo UNI! Conoce a Manuel Aspilcueta, ingeniero que ganó beca para estudiar maestría en EE. UU.

Estudiar en el extranjero es un sueño que Manuel hizo realidad, luego de cinco años de mucho esfuerzo. Hoy, él se encuentra en Indiana, Estados Unidos. Hace una semana estuvo en Nueva York tomando clases intensivas de inglés, pues ya en solo unos días comenzará con su máster en Ciencias de la Ingeniería Civil en la prestigiosa Universidad de Purdue tras haber ganado el primer puesto del concurso Beca Generación Bicentenario.

Después de graduarse de la Universidad Nacional de Ingeniería, allá por el 2014, y ocupando el segundo puesto de toda su promoción, este joven que ya laboraba y tenía proyectos personales, sentía que algo le faltaba. “Cuando uno tiene trabajo e ingresos, te sientes bien contigo mismo. Estás en tu zona de confort, pero siempre había dentro de mí ese pensamiento subconsciente que me decía que ‘puedes dar más. Tenemos que demostrar nuestro talento a nivel internacional’ ”

Pero no fue hasta el 2020 que Manuel vio que era ahora o nunca. Luego de contagiarse de COVID-19 en una época en la que las vacunas ni existían, este persistente chalaco sintió que esa era su señal de intentar estudiar una maestría en algunas de las universidades de las que leía informes cuando realizaba sus investigaciones.

“Tuvo que pasar estos tiempos difíciles del coronavirus para entender. ‘Te dio COVID sin vacuna, aún tienes algo por hacer acá', pensaba. Y bueno, me puse la mano al pecho”, sostuvo a este medio.

Es así que, hace dos años, Manuel se trazó esa meta. “Veré que sale, si no lo logro veo que hago en Perú. Y pues acá estoy”, rememoró desde los Estados Unidos.

De esta manera, primero ganó la beca Fulbright, la cual le ayudó mucho para meses después conseguir el primer puesto en el programa Generación del Bicentenario de Pronabec, así como para ingresar a cuatro casas de estudios norteamericanas dentro del top mundial.

Planes a futuro

El entrevistado explicó que dentro de su máster desea desarrollar una investigación enfocada en el uso de plásticos en la construcción de viviendas, edificaciones y pavimentos a fin de reducir el impacto del cambio climático. En esa línea, el estudio que se encuentra realizando nació tras leer un informe en el que mencionaban que en las costas del Perú y Chile existe una isla de plástico gigantesca que está afectando, actualmente, nuestro ecosistema y medio ambiente.