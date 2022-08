Rectora de San Marcos liderará hoy elección de sus voceros para Sunedu

En sus trece. Un sector minoritario de rectores de universidades públicas, liderados por Jeri Ramón, de San Marcos, pretende elegir hoy a sus representantes para el Consejo Directivo de la Sunedu, tal como lo disponía la suspendida ley que, en un inicio, fue promulgada por el Congreso y que, después, fue suspendida por el Poder Judicial.

Pese a las advertencias del Ministerio de Educación (Minedu) y de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que le recordaron que la norma no puede aplicarse, hasta anoche estaba en pie la convocatoria que hizo Jeri Ramón al dirigir la universidad pública más antigua del país. Así, desde las 10 a.m. en la Casona de San Marcos, se espera la participación de rectores para la elección.

Sin embargo, a este acto solo acudirían las rectoras de las universidades del Callao (Arcelia Rojas), del Santa (América Odar), de La Cantuta (Lida Asencios); así como el de la Universidad de Ucayali (Edgardo Braul). Podrían sumarse las autoridades de la Villarreal (Cristina Alzamora) y de la San Antonio de Abad del Cusco (Eleazar Crucinta).

Este es un sector reducido, teniendo en cuenta que 39 autoridades agrupadas en la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) han manifestado que no respaldarán ningún cambio en la Sunedu.

Es más, adelantaron que procederán a denunciarla de ejecutar esa elección. Lo mismo le advirtió, a través de un oficio, el jefe de Sunedu, Oswaldo Zegarra, quien afirmó que, incluso, podría ser causal de destitución.

Rectores de mayoría de universidades respaldan acciones legales interpuestas por la Sunedu. Foto: Congreso de la República

Contradicciones

Ayer, el abogado de la Universidad Mayor de San Marcos, José Palomino Manchego, respondió que la rectora Jeri Ramón no puede ser denunciada por convocar a la elección de representantes de las universidades públicas para la Sunedu. “Esa demanda de amparo es de Sunedu y el Congreso (...) Se ha demandado al Congreso y no a las universidades. No tenemos que ver nada en este caso”, explicó a la Red de Comunicación Regional.

Sin embargo, la rectora de San Marcos —representada por el abogado Palomino Manchego— solicitó al Segundo Juzgado Constitucional de Lima su incorporación como “litisconsorte al proceso de amparo en calidad de parte demandada”. Así, mediante la resolución n° 20 de fecha de 15 agosto, se declaró fundado su pedido para que participe en la segunda instancia.

Con esta respuesta judicial, según la Sunedu, la UNMSM forma parte de la demanda de amparo como litisconsorte facultativo pasivo y reconoce plenamente la existencia del fallo,

“La universidad también ha señalado que esta demanda y sus efectos le habrían causado agravio, incorporándose al proceso y sometiéndose a lo que resuelva la instancia superior; por lo que la San Marcos no puede insistir en su pretensión de desconocer la sentencia”, precisó.

Para el abogado Jorge Mori, de Cappes, la San Marcos se ha cortado las alas ella misma. “Con esta incorporación como parte demandada, el tema está zanjado en primera instancia. Al 100% ya no puede desacatar el fallo, puede ser denunciada”, dijo.

Claves

Diversos sanmarquinos, a través del tercio estudiantil Avancemos, el Centro Federado de las facultades de Farmacia y Bioquímica y de Medicina, mostraron su rechazo al papel de su rectora. “La convocatoria a elecciones, usando recursos de la universidad, constituye acciones fuera de la ley y nos recuerda a las épocas del exrector Pedro Cotillo”, señalaron.

Los rectores de la UNI, la Agraria La Molina, la UNSA, la San Cristóbal de Huamanga, la Jorge Basadre de Tacna, la de Piura, la Toribio Rodríguez, entre otras, no respaldan la medida de Jeri Ramón.