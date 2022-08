Piura registra 5 homicidios dolosos contra personas de la comunidad LGTB+ desde el 2012

En Piura, se registraron cinco homicidios dolosos contra miembros de la comunidad LGTB+ entre los años 2012 y 2021, especificó el Ministerio Público tras un informe. Este reporte señaló que en todo el país se cometieron 88 asesinatos contra personas de este colectivo en este periodo; asimismo, se estimó que cerca de un 70% de las muertes presentan indicios para ser investigados por sospecha de violencia basada en prejuicio.

Así lo indicaron los ponentes en la conferencia “Derechos civiles y discriminación”, evento organizado por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) en la Universidad Nacional de Piura este viernes 19 de agosto.

Durante la intervención de los especialistas Renato Constantino y Kerli Solari, estos apuntaron que es poca la información que existe en torno a la comunidad LGTB+ en Piura; por lo que convierte en esta población en un sector invisibilizado en cuanto a las problemáticas que enfrenta.

Con relación a la normativa que existe contra la discriminación, los investigadores puntualizaron que, a día de hoy, en el departamento existe una ordenanza que prohíbe la exclusión de los ciudadanos por orientación de género; no obstante, consideran que se aborda de una forma genérica, sin incluir a la diversidad en cuanto a identidad.

En esa línea, complementaron que no se conoce el impacto de esta medida. “ No se han hecho estudios posteriores sobre el nivel de aplicación de estas ordenanzas, por lo que no se identifican sus efectos concretos ”, detallaron.

Estas declaraciones coinciden con los reclamos expuestos por la Mesa de Concertación LTGB+ de Piura, los que marcharon en el Mes del Orgullo para promover la inclusión laboral y la atención integral de salud para las personas trans, grupo que es especialmente vulnerable a distintos tipos de violencia.

Por otro lado, el ponente Diego García sostuvo, en su intervención, que en la región norte del país un 48% de la población asume prejuicios y actitudes negativas hacia la comunidad LGTB+.