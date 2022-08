Gobierno Regional de Arequipa hostiga a periodista y restringe acceso

Las revelaciones realizadas por La República sobre presuntos favorecimientos en la contratación de personal han generado una conducta hostil del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) con los periodistas de esta casa editora.

Al mismo estilo del Congreso de la República y Poder Ejecutivo, dicha organización ha dispuesto restringir el acceso a su sede a los hombres de prensa. Medida absolutamente inédita, ni siquiera dictada en el mandato del encarcelado Elmer Cáceres Llica, quien también tenía un comportamiento hostil con los medios de comunicación.

Para acceder a las oficinas, el comunicador debe tramitar un permiso especial o tener cita. De lo contrario, se expone a una reprimenda del personal de seguridad. Ello quedó evidenciado el pasado 10 de agosto cuando el periodista de La República Elmer Mamani Quispe fue maltratado. Entre los agresores está el jefe de seguridad del local de Kennedy del GRA, identificado con el nombre de Ángel.

Según el relato de Mamani, y que quedó registrado en un audio, el personal de seguridad del GRA le impidió transitar por las áreas comunes de la sede. “Solicité permiso a Relaciones Públicas para ir a Gerencia de Supervisión. Una vez dentro, antes de acudir a esa oficina, decidí averiguar si quedada alguna autoridad para entrevistarla tras la entrega de mobiliario escolar, pero personal de portería me dijo que no podía y que solo debía acudir a Supervisión”, precisó.

El jefe de seguridad, incluso, amenazó llamar a la Policía porque, según él, el periodista había ingresado como un delincuente . El incidente acabó con la mediación de la cabeza de Relaciones Públicas, Gabriel Centeno.

Otro suceso similar ocurrió el 12 de agosto, al concluir la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores Regionales. Al término del acto, se entrevistó a la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez. Se quiso profundizar sobre las contrataciones vinculadas a su asesor Leonidas Medina Ancasi. “Es cuando una persona de seguridad me agrede. Colegas me manifiestan que intentó darme un rodillazo. No vi bien quién era porque estaba mirando hacia adelante. Reacciono y también lo empujo y los demás trabajadores intervienen. Les exijo que me dejen pasar, pero hacen una muralla para que no alcance a la gobernadora ”, precisa Mamani en su narración.

Este accionar se viene registrando desde tiempo atrás, cuando se empezó a revelar las primeras contrataciones cuestionadas de jóvenes asesores sin experiencia y que estos, a la vez, favorecieron a terceros. Son estos mismos personajes los que no permiten que se hagan preguntas a la autoridad, impiden el paso o escoltan al hombre de prensa cuando ingresa a la sede regional. Sin duda, una política institucional intolerante que no acepta la fiscalización del periodismo y tampoco da visos de transparencia frente a la opinión pública, la receptora de la información que genera esta labor.