Rondas de Lambayeque descartan viajar a Lima para movilizarse a favor de Pedro Castillo

A diferencia de otras oportunidades, esta vez, la base de las rondas campesinas en la región Lambayeque no se manifestará a favor del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Esta decisión se tomó luego de que el primer ministro, Aníbal Torres Vásquez, hizo un llamado a los simpatizantes del jefe de Estado para viajar a Lima y participar de una movilización.

La coordinadora regional de la Confederación Nacional de Rondas Campesinas, Urbanas y Nativas (Conarc), Flor Aiscorbe Ruiz, indicó que si bien “respaldan la gobernabilidad”, no tienen planeado ser parte de estas protestas. Dicha acción se debe al descontento que existe con respecto al entorno del mandatario, ya que —según la representante— no lo asesora correctamente.

“No viajaremos a Lima. Tenemos nuestros propios proyectos con las rondas. Pensamos que es la asesoría del presidente la que permite esta inestabilidad política. El presidente Pedro Castillo necesita de profesionales técnicos que conozcan la problemática nacional y que le ayuden a resolverla”, argumentó la dirigente en declaraciones a La República.

La Conarc agrupa a las bases ronderas de Lambayeque. Foto: Conarc

En otro momento, Aiscorbe Ruiz invocó a la población a respetar el trabajo de las rondas campesinas en las diversas partes del país. Enfatizó que las bases no están involucradas en política y no se puede desnaturalizar su objetivo. “Como Conarc Perú, estamos haciendo prevalecer el derecho a la gobernabilidad, pero en política no estamos inmiscuidos”, sentenció.