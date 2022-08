Piura: médicos realizan cirugía cardiovascular a bebé con síndrome de Down

Los médicos especialistas del Hospital III–1 José Cayetano Heredia de EsSalud Piura efectuaron con éxito una delicada intervención quirúrgica en el corazón de una bebé de seis meses de edad con síndrome de Down.

La operación presidida por el especialista en cirugía torácica y cardiovascular Robert Lozano Purizaca mencionó que la menor de edad presentaba un diagnóstico de persistencia de conducto arterioso, por lo que reunió profesionales adecuados para tratar este tipo de patologías y salvar vidas, así como la de esta niña.

“Dos circulaciones no deben estar comunicadas por ningún motivo; en este caso, estaban comunicadas provocando daño a ciertos órganos, principalmente al pulmón. Entonces, lo que se ha hecho es programar a la paciente bien estudiada a sala de operaciones con todo el equipo quirúrgico, y lo que se ha hecho es encontrar el conducto. Posteriormente, se hace una prueba de pinzamiento y este conducto es ligado, eso se hace a través de un corte pequeño por el lado izquierdo del tórax”, precisó el galeno.

Asimismo, el Dr. César Augusto Palas Zúñiga, de la misma especialidad que Lozano, quien también fue parte del equipo, señaló que, en este caso, por ser una bebé con síndrome de Down, el organismo predispuso esta cardiopatía en la recién nacida; pero gracias a una oportuna atención, la menor ya se encuentra en casa recuperándose progresivamente.

“Normalmente, en el organismo existen dos sistemas arteriales, uno general y el otro pulmonar; normalmente, no se unen, no están comunicados con nada. En el ductus, durante el embarazo, por allí pasa la sangre al feto y, cuando se da el nacimiento, esta se cierra, en este caso no se dio este cierre al momento del nacimiento, es por eso que se le realizó luego de la ligadura (intervención cardiovascular) y ahora la niña está evolucionando favorablemente” indicó el médico.

Los padres de la menor de seis meses, de iniciales E. Q. P., procedentes de la provincia de Paita, se mostraron agradecidos con el personal de EsSalud por su exitosa cirugía cardiovascular, ya que se halla ya en su hogar, en compañía de su hermana melliza.

“Me siento satisfecha, mi hija es una campeona, mi bebé es una guerrera, se ha aferrado a la vida, les agradezco de todo corazón a todo el personal de EsSalud que estuvo en la cirugía, agradecerle a Dios que encomendó a los doctores y permitió esta gran labor”, mencionó Yodeli Pizarro Talledo, madre de la niña.