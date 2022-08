“No nos queda ni un sol”: delincuentes armados subieron a un bus y asaltaron a pasajeros en Barranca

En Barranca, ocho delincuentes abordaron un bus interprovincial de la empresa Transmar a la altura del kilómetro 186 de la Panamericana Norte. La banda persiguió a su objetivo en una miniván y desataron una balacera para amedrentar al chofer, trabajadores y pasajeros de la unidad.

El vehículo había partido desde su terminal en Lima y tenía como destino el norte del país. Los viajeros atravesaron momentos de terror al ser interceptados por los ladrones, quienes tirotearon sin importarles impactar a alguna persona.

“Eran como ocho personas, todos totalmente armados, nos rebuscaron como cinco veces, disparaban, los niños estaban despavoridos. Hay un herido, le ha rozado una bala, estamos a la espera, el asalto fue a la medianoche”, relató uno de los afectados.

Otra de las víctimas aseguró que le quitaron hasta los zapatos y se quedó sin ningún objeto de valor. “Todo se han llevado, no respetaron nada ni a nadie, a mujeres y a hombres. Eran ocho y todos estaban armados, tenían metralletas. Cuando subieron para aterrorizar a la gente, dispararon, a mí me apuntaron pensando que era policía, me llevaron hacia atrás y me insultaron, me golpearon, me quitaron mis zapatillas, polera, billetera, todo”, contó en entrevista con Canal N.

Lamentablemente, los pasajeros denunciaron que la empresa Transmar no los apoyó con los viajes pendientes y se quedaron varados en la zona de Supe. “Lo que reclamamos es que el chofer o el dueño no nos quieren mandar otro carro, definitivamente no nos podemos regresar a Lima, tenemos niños, van a estar todo el día sin comer, no nos queda ni un sol”, aseveró una madre de familia.