Elecciones 2022: ¿hasta cuándo hay plazo para presentar justificación para no ser miembro de mesa?

Se acercan las elecciones municipales 2022 y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya realizó el sorteo para escoger a los miembros de mesa. Sin embargo, por distintos motivos, algunos ciudadanos no podrán cumplir su labor. En estos casos, corresponde realizar un proceso de justificación para no ejercer el cargo. No obstante, existe un plazo límite para presentar la solicitud.

¿Hasta cuándo se puede presentar la justificación para no ser miembro de mesa?

Según la ONPE, quienes salieron elegidos como miembros de mesa y que por temas de salud no podrán cumplir con su deber electoral deben tramitar su justificación hasta cinco días calendario antes de las elecciones del 2 de octubre de 2022, es decir, hasta el martes 27 de septiembre.

Los motivos por los cuales podrás presentar esta justificación son:

Discapacidad física, mental, sensorial o intelectual

Internado en centros de rehabilitación.

¿Qué debo presentar en la justificación para no ser miembro de mesa?

Los requisitos para presentar tu justificación son los siguientes:

Formulario P2 - excusa o justificación: lo puedes encontrar en el siguiente LINK

Certificado emitido por el área de salud; y a falta de este, por el médico de la localidad

Quienes realizan el trámite de manera presencial, en representación de una tercera persona, deben llevar una carta poder simple.

Pasos para presentar la justificación para no ser miembro de mesa