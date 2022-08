Denunciarán a rectores que no cumplan fallo del Poder Judicial

Luego de que la rectora de San Marcos, Jeri Ramón, anunciara que este viernes se elegirá a los representantes de las universidades estatales para integrar el Consejo Directivo de la Sunedu, desacatando el fallo del Poder Judicial (PJ) que detiene la contrarreforma universitaria, el secretario general de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) y rector de la Universidad San Agustín de Arequipa, Hugo Rojas, aseguró que de concretarse la elección denunciarán a la máxima autoridad de la Decana de América.

“Lo único que queda es lo que cualquier ciudadano haría, y eso es lo que tenemos que hacer: denunciar el hecho como un ilícito penal. (Es decir), hacer la denuncia que corresponde ante el Poder Judicial de que se ha cometido un ilícito penal y el PJ determinará la falta”, manifestó Rojas a La República.

Aliados. Jeri Ramón con Esdras Medina y algunas rectoras. Foto: difusión

En esa línea, las 39 universidades que integran la Aunap señalaron en un comunicado que la convocatoria en mención “vulnera el principio de constitucionalidad e induce a cometer el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, según el Código Penal”. Incluso, precisaron, de no respetar la sentencia judicial, entonces el Poder Judicial remitirá la información de lo hecho al Ministerio Público para que este actúe de oficio.

Asimismo, Severo Cuba, presidente del Foro Educativo, indica que la ley 31520, aprobada por insistencia en el Congreso, no solo es inaplicable porque la sentencia del PJ declaró fundada la acción de amparo de Sunedu, sino porque ordena su inmediata implementación.

Esta postura es compartida por los estudiantes, quienes también rechazan los planes de Ramón Ruffner. Ian Martínez, presidente del Centro de Estudiantes de la U. del Callao (UNAC), refiere que apoyan el pronunciamiento de la Aunap. Además, a través de un comunicado de más de 40 gremios estudiantiles, detallan que el llamado a elecciones de la rectora Ramón no tiene sustento legal.

De naturaleza política

En tanto, para el secretario general de la Aunap, el actuar de Jeri Ramón se debe a que “está muy relacionada con los congresistas que han ido contra la reforma universitaria. ‘Sabemos que eso de la recuperación de la autonomía es solo una bandera para lucrar con la educación superior (…). No creo que una persona, siendo rectora, no se dé cuenta de que está haciendo mal, que no obedece la ley”.

Cuba, del Foro Educativo, agrega que el comportamiento de Jeri Ramón tiene una “naturaleza política”. Señala que sus acciones buscan “obtener alguna legitimidad política, como presidenta (de la Anupp)”.

Respuesta a convocatoria

La Aunap señala que la convocatoria hecha por Jeri Ramón no respeta la sentencia judicial emitida por el Poder Judicial en julio.

El dato

Severo Cuba comentó que las 12.000 firmas reunidas por Foro Educativo están en proceso de digitalización. También asegura que estas firmas solo pueden ser usadas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley de contrarreforma.