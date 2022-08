Cusco: evalúan protestas para lograr que mina Antapaccay otorgue nuevo bono de S/ 2.000

Cusco. Una accidentada reunión entre las organizaciones sociales de la provincia de Espinar y los integrantes del Comité de Gestión del Convenio Marco no permitió que se viabilice el otorgamiento de un nuevo bono solidario de S/ 2.000 en favor de 44.000 ciudadanos de la provincia cusqueña.

De acuerdo a lo informado por el presidente del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (Fudie), Sergio Huamaní, el encuentro fue suspendido debido a que el alcalde de Espinar, Lolo Arenas, quiso hacer partícipe de la cita a una persona que habría sido desaforada del Comité de Gestión.

“El alcalde quiere dilatar el tema. De manera autoritaria, intentó mantener en la reunión a la señora Irma Yauli Choque, quien es una persona que fue desconocida por la población por faltar a los estatutos del Fudie”, manifestó el dirigente.

Huamaní no descarta que este lunes la población inicie con sus medidas de lucha hasta conseguir la dotación del nuevo bono solidario. Asimismo, informó que el comité técnico encargado de brindar el informe de la viabilidad del apoyo económico carece de veracidad.

“Manifiestan que no hay dinero, cuando esto no es cierto. Ayer no pudimos conformar el comité de lucha por ausencia de los representantes de varios distritos. Este viernes tendremos una reunión para acordar qué medidas emprender”, agregó.

El Convenio Marco es un fondo privado conformado por el aporte de la minera Glencore Antapaccay, equivalente al 3% de sus utilidades anuales, destinado a la ejecución de proyectos de desarrollo. No obstante, la población pretende que el monto sea repartido.