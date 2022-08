Arequipa: víctima de feminicidio murió por hemorragia interna

Abad Ventura - Alexis Choque

Los últimos dos feminicidios ocurridos en la región de Arequipa, han generado preocupación. Ambos crímenes ocurrieron el pasado 15 de agosto en las provincias de Caravelí y Arequipa .

En el primer caso, ocurrido en Caravelí, el feminicida confeso Robert Zea Aybar (31), aceptó que mató a su pareja con un cuchillo y causó lesiones a otra persona que la acompañaba.. Empero, la policía sospecha que el detenido planificó el feminicidio, debido a que el ataque fue en un descampado y el sujeto llevaba un cuchillo de cocina.

El segundo caso ocurrido en el distrito de Hunter en Arequipa, se comprobó en la necropsia realizada al cuerpo de Greysi R. G. A. (20), que murió a causa de una hemorragia interna en el recto . Esta fue provocada por objetos sexuales. El hecho sucedió la madrugada del pasado 15 de agosto, en la vivienda donde la joven convivía con su pareja David Espinoza Cuadra (32).

El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), crnl. PNP Marcos Cuadros, detalló que el cuerpo de la joven presentaba lesiones en el recto, además de arcadas dentarias a la altura de sus mamas y lesiones en su cuello y otras partes. Lesiones similares presentaba el cuerpo del varón investigado. Detalló que en la habitación de la pareja se encontraron juguetes sexuales, además de anestésicos. La policía seguirá con las investigaciones para determinar si se trata de un caso de feminicidio.

Cuadros añadió que el varón será sometido a exámenes psicológicos para que los especialistas determinen su comportamiento. Espinoza Cuadra era ingeniero civil, pero además tenía estudios de hasta cuarto grado de medicina humana. Este sujeto, permanece detenido en la sede de la Divincri.

En sus declaraciones iniciales, Espinoza indicó que ambos se quedaron dormidos y cuando despertó, notó que Greysi estaba inconsciente. Relató que intentó auxiliarla trasladándola hasta el centro de salud Javier Llosa García de Hunter, donde llegó sin signos vitales.

Pide investigación

La madre de Greysi pidió a las autoridades que se esclarezca el caso. La mujer sospecha de un feminicidio. Refiere que otros amigos de David habrían abusado también de su hija.

En comunicación con La República, la madre indicó que funcionarios del Ministerio de la Mujer la estaban ayudando con algunos trámites.

El cuerpo de Greysi fue velado en el velatorio Santa Lucía ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión, pero después del mediodía fue trasladado a su vivienda en el distrito de Hunter. Hoy es el entierro.

Enfoque

Erick Pumacayo- Jefe programa Aurora

No se debe callar las agresiones

El Estado tiene un servicio de atención gratuita por la línea 100 . Allí puede llamar cualquier persona que es víctima de agresión psicológica y física. Ello lo pueden hacer antes de acudir al un Centro de Emergencia Mujer (CEM).

El año pasado, en Arequipa, hemos atendido 15 mil 163 casos de violencia. Este año ya vamos en 8800.

Lo que queremos que quede claro es que las mujeres no están solas y que no son culpables de los actos de violencia que ocurren en en su contra. Nunca deben callar, aun cuando se tenga miedo. Tienen que intentar no callar y buscar apoyo en las personas más cercanas y de las autoridades. El silencio es la fortaleza de los agresores.