Arequipa: comerciantes del Avelino Cáceres marcharon por retrasos en obra

Cientos de comerciantes de la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en Arequipa, salieron en marcha este miércoles en rechazo a la paralización de la obra de asfaltado de la avenida Vidaurrázaga.

La obra, ejecutada por la Municipalidad Provincial de Arequipa, se encuentra paralizada desde el último 8 de agosto , fecha en la que un trabajador fue agredido por otros en una protesta por mejores condiciones laborales.

El presidente del Frente de Defensa de dicha plataforma, Yasmani Callo, indicó que desde esa fecha los trabajos no continúan, perjudicando a cientos de comerciantes de más de 10 mercados.

Giovana Cari es una comerciante de verduras del mercado Metropolitano que indica que s us ventas se vieron perjudicas en más del 30% desde el inicio de la obra . “Con esta obra los clientes ya no quieren venir y los ambulantes se han apoderado de las calles. Ahora paralizan la obra y el alcalde no se pronuncia”, indicó molesta.

Los comerciantes marcharon primero en dirección a la municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero para protestar por las sanciones y los tributos elevados que la comuna les impone por no cumplir protocolos de bioseguridad, entre otros.

Luego indicaron que iban a dirigirse a la municipalidad provincial para exigir al alcalde Omar Candia que se retomen los trabajos.