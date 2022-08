Viruela del mono: INS confirmó que ascienden a 3 los casos en Lambayeque

Jorge Fernández, epidemiólogo de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, reveló que el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó dos casos más de la viruela del mono, que se suman al primer reporte de hace seis días. El especialista remarcó que se trata de dos personas de sexo masculino de 46 y 32 años, quienes provienen de los distritos de Chiclayo y La Victoria, respectivamente.

El funcionario señaló que uno de los infectados tiene antecedente epidemiológico de viajar a otras regiones que tienen casos confirmados de la viruela símica. “El viaje que realizó el ciudadano fue cerca a la celebración de Fiestas Patrias, lo cual coincide con el tiempo de transmisibilidad que son 21 días. Los afectados se encuentran estables y reciben tratamiento en sus domicilios, y sus contactos por ahora no han referido tener síntomas compatibles de esta enfermedad”, aseguró Fernández a los medios de comunicación.

Asimismo, precisó que, a la fecha, se descartaron 19 casos, mientras otros nueve son sospechosos, por lo que la Geresa está a la espera de los resultados del INS. No obstante, mencionó que este martes 16 de agosto se enviarán tres muestras más al Instituto Nacional de Salud.

Sobre si existe mayor riesgo de contagio por viajar a regiones con pacientes con monkeypox, Jorge Fernández afirmó que es relativo. “Lambayeque ya cuenta con casos. Uno de los afectados viajó, pero el otro no, entonces podríamos pensar que hay transmisión comunitaria en Lambayeque. C on la velocidad que se dan los contagios en diferentes regiones del país es necesario tener en cuenta el cuidado indistintamente a donde viajen las personas. El cuidado debe ser el mismo al lugar al que vayas”, alertó.

Jorge Fernández exhortó a la población no automedicarse de presentar síntomas asociados a la viruela símica. Foto: Rosa Quincho/ URPI-LR

Exhortan a no automedicarse

También pidió a la población no automedicarse y que el personal de salud diagnostique oportunamente los casos a fin de evitar la propagación de contagios. “Se realizan nuevas capacitaciones a médicos y biólogos, pues es importante tener una buena calidad de las muestras”, subrayó Fernández.

Líneas seguidas, manifestó que la mayoría de pacientes se encuentran aislados en sus viviendas, pues las complicaciones son muy puntuales para que el paciente requiera hospitalización, por ejemplo, infección bacteriana sobreagregada a las lesiones que tiene el paciente. “La gran mayoría de infectados recibe medicamentos como paracetamol para la fiebre y dolor, hidratación y reposo, debido que es un problema viral y no requiere un medicamento específico”, subrayó.

El epidemiólogo enfatizó que lo más importante es que una persona que presente síntomas compatibles a la viruela símica se aísle y no esperar que el INS confirme o descarte la enfermedad. “El Instituto Nacional de Salud emite resultados entre 3 a 5 días, aunque el plazo es variable debido que se analizan muestras de todas las regiones. Es fundamental cortar la cadena de transmisión”, finalizó.