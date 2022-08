Presentan proyecto de unión civil, pero con limitaciones

El congresista Alejandro Cavero (Avanza País) presentó un proyecto de ley que busca establecer la unión civil en el Perú, iniciativa que promovería un marco de seguridad jurídica a personas del mismo sexo.

Según la propuesta, podrán constituir una unión civil las personas que sean mayores de edad, no estén unidas en matrimonio o unión de hecho, no ser deudores alimentarios y gocen de plena capacidad para el ejercicio de sus derechos civiles.

También señala que los convivientes civiles tendrán el derecho a tomar decisiones médicas respecto del otro conviviente, se podrá asegurar al otro en un régimen de seguridad social, podrán realizar visitas íntimas a centros penitenciarios, podrán percibir la pensión y demás beneficios derivados de la muerte de uno de ellos.

Sin embargo, Cavero aclaró que las parejas no podrán contraer matrimonio ni adoptar. A excepción de que exista un hijo de alguno de ellos que no tenga a su otro progenitor. “La otra persona puede ser el tutor en caso de ausencia, pero no adopción”.

El excongresista Alberto de Belaunde dijo que el proyecto es un avance y que aplicará para parejas heterosexuales y homosexuales, siguiendo el modelo chileno. Sin embargo, dijo que “debemos tener matrimonio igualitario y unión civil”.

Para Susana Chávez, de Promsex, el proyecto no habla de figuras como la familia y tampoco del matrimonio. Entonces, considera que se mantiene el estigma. “No reconoce la familia y no se habla de figuras como el matrimonio, ese es el problema porque se sigue manteniendo el estigma. Pareciera que (Cavero) está atendiendo más la audiencia que se opone a la igualdad, que atendiendo el derecho de las personas”.

Chávez recordó que el proyecto de la congresista Susel Paredes sí habla sobre la familia y matrimonio de personas del mismo sexo, iniciativa que Cavero no quiso firmar.