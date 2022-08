Piura: Consejo Regional cuestiona lento avance en ejecución del I componente del Peihap

Durante la sesión que realizó el Consejo Regional, y de la que participó el gerente general del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergética del Alto Piura (Peihap), Manuel Vega, la mañana de este martes 16 de agosto, el parlamento cuestionó el lento avance del proceso de licitación para la ejecución del I componente del Peihap; a pocos meses de que termine la actual gestión del gobierno regional.

Al respecto, el consejero por la provincia de Morropón, Víctor Chiroque, apuntó que, pese a que desde el Peihap se indicó que a mediados de septiembre se iniciaría con el proceso de licitación para la contratación de la empresa ejecutora de esta obra, hay una serie de observaciones en curso que requerirían de un mayor periodo de tiempo para ser solucionadas.

“Tiene que estar listo el expediente técnico de saldo de obra, si no no podremos iniciar con la licitación. Para ello también deben estar acabados el estudio de impacto ambiental, el análisis de agua, la línea de transmisión de energía eléctrica y resueltas todas las observaciones (...) Ya son casi cuatro años y no se ha perforado ni un centímetro del túnel ”, explicó.

Por su parte, el gerente del Peihap señaló que se habrían producido excesivas observaciones desde distintas entidades estatales que habrían dificultado el avance del proyecto, ya que implicaría presupuesto no previsto y un periodo de tiempo mayor , por lo que consideró que estos estudios se podría hacer ya iniciada los trabajos en el proyecto; así como las complicaciones que legó la anterior gestión. “Cinco arbitrajes que aún estamos peleando”, apuntó.

Cabe señalar que, el año pasado se anunció que se comenzaría la ejecución del I componente en el mes de abril del 2022.