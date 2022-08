OEFA inició proceso coactivo contra MPCH por no pagar multa de S/ 23.000 por botadero de Reque

El bodatero de Reque (región Lambayeque) tiene el área más degradada a nivel nacional, sin embargo, la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) incumple con los lineamientos para revertir este problema. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aplicó una multa coercitiva de S/ 23.000, la cual el ayuntamiento no ha cancelado en el plazo de 7 días hábiles. Este caso pasó a la etapa de ejecución coactiva y no se descartan acciones penales .

Así lo precisó la jefa de la Oficina Desconcentrada de OEFA, Paola Zabarburú, quien señaló que se tomaron acciones para que el municipio cancele dicha multa que equivale a 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). “Como la municipalidad no cumplió, seguimos con la siguiente etapa del ejecutor coactivo, el cual tendrá que volver a notificar a la entidad a fin de que conozca las medidas y otorgue 7 días hábiles más para que cancele la multa. Aún estamos en un proceso de ejecución forzosa, pero no se puede decir que en este momento se embargarán cuentas; sin embargo, es uno de los procesos, si el municipio no paga”, explicó a La República.

En ese sentido, afirmó que las medidas están reguladas en el reglamento de supervisión de OEFA. Por ello, —afirmó— se ordenan actividades para evitar el inminente peligro al ambiente.

PUEDES VER: Denuncian ante Fiscalía al alcalde Marcos Gasco por obras que ocasionaron el colapso de desagües

Acceso principal y secundarios

Enfatizó que se dictó disposiciones para el área degradada Pampas de Reque, por ejemplo, la clausura del ingreso principal a dicho botadero, la identificación de los accesos secundarios y el cierre de los mismos.

Asimismo, informó que OEFA realizó un sobrevuelo con drones para identificar las zonas más afectadas a fin de priorizar la compactación. Anotó que dicha área degradada es la más grande a nivel nacional con 300 hectáreas, y fue en 2019 que se declaró en emergencia la provincia de Chiclayo, específicamente con 5 distritos que disponían sus residuos sólidos en las pampas de Reque, como son La Victoria, Reque, José Leonardo Ortiz, Zaña y Chiclayo.

La funcionaria señaló que la MPCH cuenta con celdas transitorias para disponer los residuos sólidos. Foto: Rosa Quincho/ URPI-LR

“Se declaró la emergencia para la construcción de celdas transitorias con la finalidad que los residuos sólidos se dispongan en estas instalaciones. La Municipalidad Provincial de Chiclayo tiene celdas transitorias donde debe disponer los residuos sólidos y empezar el cierre del botadero y la recuperación del área” , aseveró.

Zabarburú refirió que al clausurar los accesos al botadero de Reque no ingresarían personas ni maquinaria, y la consecuencia de esto sería el control de la quema de la basura y la presencia de recicladores.

Acciones legales

También advirtió que OEFA continuará imponiendo multas coercitivas hasta que el municipio ejecute las medidas. Indicó que, si el ayuntamiento no respeta el proceso coactivo, entonces se podría incautar bienes, embargo de cuentas, y de manera paralela comunicar a la Procuraduría para que se denuncie penalmente a los funcionarios.

Finalmente, anotó que de acuerdo al inventario de OEFA, en la región Lambayeque hay 33 zonas degradadas que deben ser recuperadas para evitar la afectación al medio ambiente.