Mujer abandona a su bebé en descampado de Lambayeque y deja carta: “Perdón, no puedo hacerme cargo”

Vecinos del distrito de José Leonardo Ortiz, en la región de Lambayeque, encontraron a un bebé de apenas unos cuatro días de nacido, en un descampado, envuelto en unas mantas.

De inmediato, informaron sobre la desgarradora escena a la Unidad de Emergencia (Uneme), cuyos agentes se trasladaron hasta la zona y verificaron que el infante era de sexo femenino. Además, estaba envuelto con una colcha de color celeste y portaba una gorra de algodón.

Junto a la manta, hallaron una carta que habría dejado la fémina, que aparentemente sería menor de edad. La PNP investiga si la persona que abandonó al pequeño en este descampado llegó al lugar acompañada o sola.

La madre dejó una carta al lado del bebe. De acuerdo al texto, tendría 16 años y manifestaba que no podía hacerse cargo del bebé. Foto Correo

“Perdón, no puedo hacerme cargo de mi bebé. Quiero que me perdone, no quiero que sufra, quiero que tenga amor y cariño de una familia que lo ame. No me justifico, pero prefiero esto a que pase hambre. A las justas voy a cumplir 16 años y no me puedo hacer cargo de él. Perdón, hijo mío”, decía la madre en la carta.

El menor fue trasladado a un centro de salud, donde el médico de turno procedió a realizarle los exámenes correspondientes. Lastimosamente, le diagnosticaron deshidratación moderada a severa. En tanto, la PNP investiga la situación para llegar a localizar a la responsable.