Chorrillos: padres casi linchan a docente tras descubrir que acosaba a sus alumnas de primaria

Unos padres de familia atraparon y lincharon a un profesor de computación acusado de acosar a sus alumnas de sexto grado de primaria, en el distrito de Chorrillos. Este pedía fotos y les ofrecía regalos.

El sujeto fue identificado como Percy Jeff Mori Toribio, quien era contratado como maestro de informática en el colegio Isaac Newton. Esto, pese a que en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) no cuenta con ningún título de docente, sino de comunicador.

La menor reveló a sus progenitores que Mori la acosaba a través de WhatsApp. Además, la citaba en un parque. Lo indignante del caso, según refieren, es que, al intentar poner la denuncia en la comisaría Mateo Pumacahua de Chorrillos contra el sujeto, no quisieron proceder por “falta de pruebas” pese a reveladores chats.

“Es incómodo para mí y para mi niña de 12 años. Me entero por medio de ella cuando me dice que el profesor le dijo que ella le gustaba. Me dice: ‘Mami, mira lo que me escribió el profesor Percy’. Indagaba bastante sobre ella, mándame fotos, a todas las niñas les decía lo mismo”, relató la madre de familia en “Buenos días Perú”.

Tras ver que la Policía Nacional del Perú no les ayudó, llegaron al lugar donde el hombre citó a la menor.

“Él citó a mi niña en un parque, para llevarle regalos. Le propuso a mi niña que sean enamorados y por medio de eso le puso como un noviazgo condicionado, que no se iban a poder ver seguido, pero que él iba a estar pendiente enviándole regalos”, añadió la indignada mujer.

Lejos de aceptar su delito, el individuo negó haber acosado a la pequeña a pesar de las pruebas que los padres ya tenían.

De acuerdo al matinal, este sería el séptimo caso contra el responsable, quien terminó siendo golpeado y amarrado a un poste.

Canales de ayuda

Si conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.