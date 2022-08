“Los ladrones se pasean por los pasillos”: ingresan a robar por décima vez a colegio de Comas

Con información de Deysi Portuguez/ URPI-LR

Sin seguridad. Delincuentes golpearon brutalmente al vigilante del colegio Cesar Vallejo 8170, en Comas, para robar computadoras, parlantes, proyectores y reflectores. Los padres de familia, preocupados ante la vulnerabilidad de los estudiantes, exigen al Ministerio de Educación la construcción de un adecuado cerco perimétrico debido a que estos malhechores pueden ingresar sin ningún impedimento a las aulas.

Estos hechos ocurrieron el último viernes 12 de agosto por la noche, cuando seis sujetos provistos de palos y fierros agredieron al único personal de vigilancia para así poder irrumpir en el local. Lo más indignante para los apoderados es que esta es la décima vez que roban en el colegio en lo que va del año.

Padres denuncian la precaria infraestructura del colegio. Foto: Deysi Portuguez / URPI-LR

Ellos señalan que vienen realizando las gestiones correspondientes ante el Minedu desde hace tres años, pero hasta el momento no han tenido una respuesta concreta. El colegio que alberga a más de 400 alumnos de inicial, primaria y secundaria cuenta con varias deficiencias en su infraestructura.

“Solicitamos que la UGEL y el Ministerio de Educación vean de una vez la seguridad del centro educativo y puedan mandar más personal de seguridad, ya que anteriormente, hemos tenido cuatro vigilantes”, sostuvo Marta Quispe, madre de familia de la institución.

La presencia de personas de mal vivir en las instalaciones del colegio se ha vuelto una constante, hecho que preocupa a los padres de familia. “Incluso han sido agredidos los maestros y los alumnos han sufrido robos”, aseguró la señora Marta.

Ante este panorama, los apoderados denunciaron la mala administración de las autoridades encargadas de esta escuela. “Ya son muchos años. Han pasado varios directores, pero este es el peor. Vemos que no ha podido gestionar ni con nosotros ni con el Estado”, indicó otra de las afectadas.

“Prácticamente, los niños no quieren ni venir por la misma situación que sucede todos los días. Por esa razón, queremos cambiar al director, pues no se preocupa por la institución. No sabemos en qué gasta el presupuesto”, agregó uno de los padres.

Asimismo, piden con urgencia la intervención de las autoridades competentes para que realicen un perfil técnico y determinen las áreas vulnerables no solo por los delincuentes, sino también ante cualquier evento sísmico que pudiera ocasionar algún deslizamiento de rocas sobre las aulas.