Dona tu cabello, regala una sonrisa: un gesto que mejora la calidad de vida de pacientes con cáncer

Carla Miranda fue diagnosticada con cáncer de mama bilateral en el 2019; sin embargo, esto no la derrumbó. Ella decidió escribir el libro “Bolitas de amor”, en el que narra los aprendizajes que le trajo esta enfermedad. Esta valiente mujer tomó la decisión de donar su cabello a la ONG Pura Voluntad, la cual brinda apoyo a albergues de pacientes con cáncer para así apoyar a más personas que pasaron por una situación como la suya.

“Me hicieron sentir universitaria, toda una cachimba… He podido disfrutar viendo cómo mis hijos se divierten cortándome el pelo y he podido ver mi cuerpo en el espejo totalmente hermoso, sin tener un pelo ni la dos mamas. Nunca me había visto tan bella. Somos cascarón. Que la gente no se pierda en lo físico, sino que vean interiormente lo hermosas que son”, se lee en el libro de Miranda.

Claudia Gonzáles, directora de la ONG Pura Voluntad, conversó con La República y contó que la autora de “Bolitas de amor” los contactó y donó su cabello y el de su hija. “Lo bonito aquí es que donó el cabello que se cayó cuando tuvo que atravesar las quimios”, contó.

Carla Miranda, escritora del libro "Bolitas de amor". Foto: ONG Pura Voluntad

Hay que tener en cuenta que, si bien hay personas que no atraviesan por la pérdida de cabello cuando se someten al tratamiento, hay quienes sí, y esta situación, en muchos casos, es determinante en el estado de ánimo de los pacientes con cáncer.

“Muchas de estas personas se derrumban anímicamente al ver cambios significativos en su cuerpo y eso ocasiona que sus defensas bajen. Ese momento es cuando entra a tallar el uso de pelucas de pelo natural, para que los pacientes oncológicos no sientan tantos cambios”, agregó Gonzáles.

Otro hecho destacable es que las mismas portadoras de estas pelucas solidarias devuelven estas para que sean usadas por otras mujeres, ya que es sabido que el costo de ellas es elevado.

“Una chica que tuvo cáncer se mandó a hacer una peluca con el cabello de tres amigas. Luego, ella venció a la enfermedad y nos donó su peluca para que la use alguien y se la hemos dado a Kelly, que ya la usó e, incluso, nos la va a devolver porque ya está terminando su tratamiento”, relató.

La ONG Pura Voluntad viene desarrollando la iniciativa #ElGranPelotón, la cual recolecta colas y trenzas de pelo para la elaboración de pelucas, las cuales son entregadas de manera gratuita a los pacientes con cáncer.

Hasta ahora han entregado 600 bolsas de donación a Alinen, Liga contra el Cáncer y a Cabellos por la Vida, y han recibido casi 1.000 colas y trenzas de pelo que miden entre 15 y 65 centímetros.

Ten en cuenta que todas las donaciones de pelo ingresan a un proceso de selección según tipo, color, tamaño, grosor, entre otras características, pues para armar una peluca se necesitan mínimo cuatro colas o trenzas de buen tamaño.

Otro hecho destacable es que las mismas portadoras de estas pelucas solidarias devuelven estas para que sean usadas por otras mujeres. Foto: ONG Pura Voluntad

¿Cuáles son los requisitos para donar tu cabello?

Deberás seguir el siguiente protocolo:

Las colas o trenzas deben de tener un mínimo de 15 cm (mientras más, mejor).

Cabello de todo tipo: lacio, ondulado, rubio, castaño, negro, pelirrojo, cano, etc.

No hay problema si está tinturado (teñido), decolorado, laceado o con algún tratamiento, siempre y cuando no esté horquillado y haya sido almacenado seco.

Se entregan en una bolsa plástica cerrada, de preferencia Ziploc o con cierre.

Es muy importante que esté seco al momento de embolsar.

Colocar la cantidad de centímetros de largo de la cola/trenza por fuera de la bolsa y, si deseas, también el nombre del/la donante.

La única condición es que esté bien cuidado, limpio y seco, nada más. Puede ser lacio, ondulado, rubio, castaño, negro, cano, teñido, decolorado, etc.

Puedes realizar cualquier consulta al siguiente numero de WhatsApp: 989140528. Ellos resolverán todas tus dudas para poder regalarle una sonrisa a alguien que lo necesite.

¿Cuáles son los puntos de acopio?

En Lima y Callao hay 22 puntos:

Breña

Callao: La Punta

Chorrillos

Jesús María

Miraflores: EL Faro

Miraflores: La Aurora

La Molina

Los Olivos

Lima Centro

Lurín

Magdalena

Pueblo Libre

Puente Piedra

Salamanca, Ate

San Borja

San Juan de Lurigancho

San Juan de Miraflores

San Isidro

San Miguel

Santiago de Surco

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo.

Sobre Pura Voluntad

