Adulta mayor tiene cáncer terminal y EsSalud recién le programa cita, pero para un mes después

Joven hace un llamado desesperado al Hospital Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud para que le adelanten la cita a su madre, quien tiene cáncer terminal. Si bien es cierto que la adulta mayor ya fue operada, todavía necesita continuar con sus exámenes y tratamientos.

En la última comunicación que tuvo, el centro de salud le programó la visita al doctor para el mes de septiembre. La hija de la paciente asegura que esta situación viene repitiéndose desde octubre del 2021, cuando su progenitora recibió su diagnóstico.

“Ha sido una lucha constante de maltratos. Tenía que ir a rogarles para que le adelanten los exámenes a mi mamá. En el hospital Negreiros se repitió un panorama similar. (…) La enfermedad sigue avanzando y ella sufriendo”, lamentó Karina Solano a “ATV noticias”.

La mujer también contó el vía crucis que vive cada vez que lleva a su madre por emergencias. Según detalló, ahí le colocan una ampolla para el dolor y luego le piden que la lleve por consultorio, pese a que las citas son programadas cada mes.

“La he llevado 1.000 veces por emergencia. Le ponen una ampolla que le pasa el dolor por un par de horas. Luego me dicen que la lleve a la oncóloga, pero no hay citas. A veces voy temprano para que me den un adicional, pero me dicen ‘no, no, no’. Además, en esa condición no la voy a levantar temprano a mi mamá”, señaló.