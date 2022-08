Arequipa: otro prostíbulo funciona a vista y paciencia del municipio cerreño

Roberth Orihuela

Se llama Banana Club y está ubicado a dos cuadras detrás de la comisaría de la Policía de Ciudad Municipal , en el distrito de Cerro Colorado en Arequipa, justo en la curva donde termina la avenida 54. Se trata de una casa de dos pisos pintada de naranja y con tejas encima del ingreso. Abre sus puertas alrededor de las nueve de la noche y la resguardan dos hombres vestidos con chalecos de seguridad . Entran hombres que llegan en taxis o en sus vehículos particulares, que dejan estacionados en las calles aledañas. Más tarde mujeres con prendas ligeras también llegan. El ambiente de jolgorio proviene desde dentro del inmueble.

El día que este medio realizó la visita a la zona, un vehículo de Seguridad Ciudadana de la comuna cerreña se acercó pero no hicieron nada más que ponerse a conversar con el personal del lugar.

Los vecinos cuentan que los serenos más bien los protegen y les recomiendan que “traten de no hacer escándalo”. La discoteca y pseudo prostíbulo cierra sus puertas alrededor de las 6 de la mañana, cuando terminan de sacar a los parroquianos, ebrios y con ganas de pelear.

Según los vecinos a esa hora, los fines de semana sobre todo, se registran peleas entre los hombres que salen . Rompen botellas, tiran preservativos y dejan la calle destruida. Así pasa desde enero de este año, cuando se instaló, primero con el nombre de “Extasis Club”, a cargo de Ever Willington Cabana Choque , y luego pasó a llamarse Banana Club.

Una primera intervención al local se hizo el 15 de febrero. Fueron los policías de la comisaría, quienes acudieron ante las quejas de los vecinos. Allí se descubrió que el local no tenía permiso. Luego de eso, cuentan los vecinos, Cabana Choque abandonó el local. La dueña de la casa, Lorde Mayhua Gamarra, anunció que pondría un restaurante. Pero luego de dos meses su hermano decidió instalar lo que hoy es el Banana Club. Desde mayo funciona sin ninguna restricción.

No sabe nada

Al respecto, el alcalde del distrito y aspirante al municipio provincial, Benigno Cornejo Valencia, señaló que no tenía conocimiento del local. Dijo que nadie le había informado y aseveró que él no tiene porqué conocer todo lo que pasa en su distrito .

“Vamos a hacer operativos para erradicar justamente ese tipo de prostíbulos. Estamos en jornadas de trabajo. Recién tengo noticias de parte de usted. Debe ser un prostíbulo clandestino, no debe tener licencia. Hay que esperar el informe del serenazgo, vamos a pedir un informe. Recién me entero por usted. Debe ser uno de los tantos clandestinos que hay. Me preguntas cosas que no sé. No sabía”, dijo.

Otro despistado

Por su parte, el gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna cerreña, Víctor Díaz Estremadoyro, indicó que sí conoce del local nocturno pero que no es su función dar aviso, sino sólo realizar el patrullaje y apoyar cuando la Policía se lo solicite.