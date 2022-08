Trujillo: condenan a alcalde de Moche por el delito de difamación

El alcalde Moche y candidato a la alcaldía provincia de Trujillo, Cesar Arturo Fernández Bazán, fue condenado a un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación civil de 5.000 soles por el delito de difamación en agravio de Nataly Estefany Rojas Rojas.

La sentencia fue dictada el último 11 de agosto por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Sentencia fue dada por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Foto: La República

El índice de registro del juicio oral detalla que Fernández Bazán y su defensa no se presentaron a la audiencia virtual.

También deja constancia que, para el martes 23 de agosto, a través de la plataforma virtual de Hangouts Meet de Google, se estará remitiendo el link con el que deben conectarse las partes para la audiencia. Indican, además, que la lectura de sentencia se hará con quienes se conecten.

Por su parte, Arturo Fernández en entrevista con la República señaló que no le sorprende el fallo judicial porque, según él, está luchando contra una mafia que está enquistada en la ciudad de Trujillo.

“No me preocupa de quien viene la sentencia, me sorprendería cuando fuera de un juez probo y no de uno con antecedentes”, señaló.

Precisó que el Poder Judicial está al servicio de los grupos de poder. Por dicha razón, señaló que el líder del partido político Alianza para el Progreso, Cesar Acuña, y el alcalde de Trujillo, José Ruiz, no tienen sentencia.

“Mi candidatura ha preocupado a los partidos políticos que gobiernan Trujillo y hoy deben estar festejando por esta sentencia”, dijo Arturo Fernández.

“Los ciudadanos trujillanos ya abrieron los ojos y ven en Moche el reflejo del trabajo que puedo hacer en Trujillo. Además, el bien siempre triunfa sobre el mal, demora, pero siempre se impone”, añadió.