Puno: agresión de María Alva es signo de racismo, de acuerdo a dirigentes de comunidades

Dirigentes de comunidades de Puno coincidieron que la agresión de María del Carmen Alva, contra la congresista Isabel Cortez, revela el odio y estigmatización a los ciudadanos que provienen de las regiones.

Manuel Yujra, dirigente de la zona sur de Puno, dijo que existe odio de clase y origen. “ No es la primera vez. Acaso no le hicieron casi lo mismo a Paulina Arpasi. La veían mal. Murmuraban cuando pasaban por su costado. Hay discriminación y eso no pueden negar”, dijo.

En tanto, Arturo Inquilla, dirigente de la zona alta de Ácora, indicó que más allá de las denuncias que pesan contra Pedro Castillo, lo que se pone en evidencia es que no le perdonan ningún error a un provinciano.