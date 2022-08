Licenciamiento de institutos paralizado ya dos años y medio

Hay mucha preocupación. Alrededor de 1.000 institutos superiores tecnológicos de todo el país se encuentran en incertidumbre debido a que el proceso de licenciamiento, a cargo del Ministerio de Educación (Minedu), ya lleva paralizado más de dos años y medio, lo que viene retrasando sus planes de estudios e inversiones en desmedro de más de 430 mil estudiantes.

El problema se remonta a enero del 2020 cuando el gobierno de Martín Vizcarra suspendió este procedimiento que había empezado en el 2018. De esta forma, se congeló la presentación de solicitudes de licenciamiento de institutos y de nuevas carreras y filiales; esto con el fin de reforzar las exigencias vinculadas a la gestión institucional, académica y financiera, así como a la infraestructura, la plana docente, el equipamiento y los servicios complementarios.

Pues bien, solo 93 institutos tecnológicos lograron licenciarse bajo estas condiciones antes de que se paralizara el proceso; tales como Certus, Cibertec, Toulouse Lautrec, IDAT e IPAE. En tanto, los otros 1.000 restantes se quedaron en el aire y todavía esperan que el Minedu abra la ventanilla del licenciamiento.

“Esta suspensión del licenciamiento fue un grave error. Ya vamos 932 días, o 31 meses, sin novedades”, cuestionó Luis Lescano, director legal de la Asociación de Institutos Superiores Tecnológicos y Escuelas Superiores del Perú (Asiste Perú).

“Nos hemos reunido tres veces con el ministro de Educación (Rosendo Serna) y nos dijo que ya iba a salir la norma que falta para la reactivación del proceso -con los nuevos formatos y cronogramas- pero nada. Nos aseguró que para abril iba a estar lista, luego para julio y nada”.

Urgen nuevas sedes

Lescano precisó que este retraso no solo afecta a los institutos que aún no se licencian sino también a aquellos 93 que sí lo están. “Estas buscan abrir nuevos programas y locales, actualizar las mallas curriculares y modificar las modalidades de educación, acorde a estos tiempos pospandemia. Pero no se reactiva el licenciamiento”, dijo.

Esa misma postura tiene Silvia Campodónico, directora general de Toulouse Lautrec, quien explicó que desde el 2020 no pueden abrir nuevas carreras ni sedes, pese a que lo necesitan porque en la pandemia se ha incrementado el número de estudiantes. Esto, advirtió, puede generar problemas al momento de que los alumnos retornen a la presencialidad.

“Necesitamos actualizar nuestros cursos, incluir la modalidad semipresencial o híbrida, ampliar nuestros ambientes y brindar nuevos programas. Nosotros tenemos los expedientes listos, pero no podemos hacer nada. Hemos sido pacientes pero la espera es larga y se ha complicado con cambios de directores en el Minedu”, aseveró.

Futuro cuello de botella

Lescano, por su parte, mostró su preocupación también porque esta larga paralización va generar un cuello de botella al momento que se abra la ventanilla de solicitudes de licenciamiento de institutos y nuevas carreras y filiales.

“A diferencia de las universidades, nosotros no somos 145 sino más de 1.000 instituciones. El proceso tardará más. Antes de la suspensión, el Minedu esperaba concluir en el 2024, ahora es probable que nos vayamos hasta el 2027″, criticó el vocero de Asiste Perú.

También lamentó que no se esté cumpliendo con el Proyecto Educativo Nacional y la Política Nacional de Educación Superior, los cuales coinciden en que se debe priorizar la mejora de los institutos tecnológicos.

La República solicitó la versión del Minedu, pero sin éxito. Solo se conoció que en octubre pasado se modificó el reglamento de la Ley de Institutos, pero sin presentar el cronograma que reactiva el licenciamiento.

No se logró que la Sunedu tome este proceso

“Este es un proceso bien complicado. En dos ocasiones, durante la gestión de Flor Pablo y Ricardo Cuenca, se trató de trasladar el licenciamiento de institutos a la Sunedu, pero no hubo acuerdos”, explica Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes).

Según Mori, urge que el Minedu reactive el proceso para darle alternativas a los jóvenes. “El país necesita más estudiantes de tecnológicos que de universidades. Debemos cambiar este orden. Nos hemos centrado en lo universitario”, manifestó.

Recomendó darle más recursos al Minedu para atender la avalancha de solicitudes de licenciamiento que se viene.

La palabra

