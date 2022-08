Arequipa: discotecas solo pueden atender hasta las 02.00 horas el 15 de agosto

Arequipa. El prefecto regional Yeremi Torres Flores señaló que cualquier evento festivo, concierto o de otra índole que se realice en las fiestas de la ciudad deben cumplir todos los permisos de ley. Estas autorizaciones dependen del municipio distrital de la jurisdicción, es indispensable el certificado de levantamiento de riesgos y también cumplir con los horarios que se le impongan. Los conciertos y discotecas, deberán cerrar no más allá de las 2 de la mañana.

El funcionario informó que tuvo distintas reuniones con los jefes policiales, funcionarios municipales y hasta con los promotores de los eventos, para que todos asuman sus roles. La policía enviará efectivos a eventos con permisos, con el fin de resguardar el tránsito, el orden público y también el control de identidad.

En tanto, los municipios junto a los subprefectos acudirán a los eventos para verificar que cierren a las 2 de la madrugada y dejen de vender licor una hora antes, para que los espectadores salgan en orden y tranquilos.

Torres hizo hincapié en que hay un solo evento que no cuenta con permisos para su realización. Se trata de un concierto que se promueve en Cerro Colorado por el candidato a esta comuna Hermes Oscco. El prefecto aseguró que el Fundo El Rosal no cuenta con autorización municipal, por lo que instó al político a no realizar la actividad. La Fiscalía de Prevención del Delito también lo exhortó.

En cuanto a las discotecas, el prefecto anunció que todas deben cerrar a las 2 de la madrugada. Y que se clausurarán los locales que no cumplan con la norma. La Policía también contará con el apoyo del tanque de agua Pinocho, para replegar a los ciudadanos que estén tomando en la vía pública.