¿Ya pasaron Fiestas Patrias y aún no recibes tu gratificación? Conoce cuáles son tus opciones

Ya estamos a pocos días de que se cumpla un mes desde que los peruanos y peruanas que trabajan sujetos al régimen laboral de la actividad privada recibieron su gratificación. Cabe precisar que esta bonificación es entregada a los colaboradores en julio y diciembre, por Fiestas Patrias y Navidad, respectivamente.

Sin embargo, un sector de la población que debería ser acreedor de este ingreso adicional aún no lo percibe. Por tal motivo, en esta nota de La República, conoce qué deberías hacer si ya pasaron las celebraciones de medio año y aún no recibes tu ‘grati’.

En ese sentido, según la Ley de Gratificaciones, Ley 27735, publicada en las normas legales del Diario Oficial El Peruano en 2002, se indica que el monto (el cual varía según cada caso) será abonado antes de la primera quincena de julio y diciembre. Por lo que si el colaborador lo quisiera, podría aplicar las medidas que a continuación te explicamos desde el 16 de julio (en este caso).

¿Qué medidas puedo tomar si no me han pagado mi gratificación?

Estas son las acciones que puedes tomar si no te han pagado tu gratificación:

Realizar tu denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - Sunafil

Esta es la primera medida en la que uno piensa cuando no se ha realizado el pago que por ley te corresponde. Para realizarla, deberás ingresar al aplicativo web de la entidad: Denuncias Sunafil. Ten en cuenta que la Sunafil indica que será la única que sabrá que fuiste tú quien realizó la acusación. Posteriormente, la entidad fiscalizadora revisará si en efecto no se ha realizado el depósito y, luego, ordenará el pago inmediato de la ‘grati’. Cabe precisar que la empresa también podría recibir una multa.

Comunicarte con tu jefe

Si aún no has recibido tu gratificación, puedes enviar un escrito (no es necesario que sea un documento notarial) indicando que no se te ha realizado el pago. Si bien el empleador no está en la obligación de pagarte, debe explicarte el motivo por el cual no se ha ejecutado el depósito y así coordinar cómo se hará. Ten en cuenta que si tu lugar de trabajo tiene un sindicato, el escrito deberá ser enviado a través del gremio. Si no hay uno, tú mismo puedes hacerlo acercándote al área de recursos humanos.

Poner una denuncia

Esta medida ocasionará que se quebrante de forma irreversible la relación trabajador-empleador. Además, en algunos casos, el monto de la demanda podría exceder al de la gratificación.

Acto de hostilidad

El empleado podría tomar el no pago de la gratificación como un acto de hostilidad y, así, puede solicitar su cese.

“El empleador tendría seis días naturales para pagar la gratificación; de lo contrario, al sexto día, se daría por despedido y tendría que pedir vía judicial una indemnización por despido arbitrario”, indica el portal web La Ley.