Santa Anita: delincuente cita a joven para ‘comprar’ moto de alta gama y lo asalta a mano armada

En Santa Anita, un joven fue asaltado por dos delincuentes que se hicieron pasar por compradores de la moto que había puesto en venta por medio de redes sociales. El hecho ocurrió en los exteriores del mercado Productores y fue registrado por cámaras de seguridad del distrito.

El afectado aseguró que decidió vender su motocicleta de alta gama para continuar con su negocio en Jaén, por lo que publicó la oferta en páginas web. Rápidamente, fue contactado por un sujeto, quien lo citó en el referido lugar para supuestamente comprar el vehículo menor.

“Me contactó por redes sociales, me dijo que él tenía un negocio en el mercado de Productores, me pidió, por favor, que vaya ahí, porque él no podía moverse de su negocio, que tenía que cobrar un dinero, que luego se iba a Huaura o a Huaral. Le dije ‘está bien’, fui y llevé la moto para que vea lo que va a comprar, quedamos en un precio. Incluso, yo la estaba vendiendo mucho más barato de lo normal”, narró la víctima, en diálogo con Latina.

“Yo no soy revendedor, simplemente quería un dinero para poder invertir en mis animales, era una moto KTM 390 del año 2021 con 10.000 kilómetros nada más. La moto estaba prácticamente nueva, no la usé mucho”, añadió.

Al llegar a la calle pactada, el ladrón dejó atrás su papel de ‘comprador’ para sacar su arma y apuntar al vendedor, mientras que un cómplice se subía a la motocicleta con intención de huir en esta.

“El que se subió a la moto no sabía cómo prenderla, intentaba prenderla en primera y se le apagaba la moto, intentaba otra vez y se apagaba, intentó levantando la pata y se le apagaba igual, entonces me hicieron levantarme del piso, me quitaron mi celular, mis documentos, mi casco que era caro, mis guantes, me hicieron prender la moto. Luego me dijeron ‘ya, tírate al piso o te disparo’”, recordó.

El denunciante, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias, denunció que, solo minutos después del asalto, pidió ayuda a un patrullero que circulaba por la zona, pero el auto no se detuvo y siguió de largo.

Por otro lado, quiso dejar algunas advertencias a la comunidad motera, de la que es parte desde hace varios años. “De preferencia, no le pongan (alarma) Positron, porque a mí no me sirvió, me terminaron arranchando la llave porque la moto no quería prender y se les pudo escapar un tiro. Mejor es que vayan a un lugar público, a un centro comercial y mejor es ponerle GPS a una moto para mayor seguridad”, finalizó.