Sube a cúster del Chosicano y termina asaltado por el mismo chofer y cobrador

Con información de Deysi Portuguez / URPI-LR

En horas de la madrugada del pasado jueves 11, un pasajero a bordo de una unidad de transporte de la empresa conocida como El Chosicano, terminó siendo violentamente asaltado por el chofer y el cobrado de dicha cúster cuando se dirigía hacia Chaclacayo.

Se trata de Leandro, la joven víctima, quien sostuvo que dentro del vehículo los sujetos le arrebataron su billetera que contenía alrededor de 1.000 soles, así como su teléfono celular.

De acuerdo con el testimonio del afectado, él toma esta unidad cerca de las 2 a. m. en el paradero Santa Clara en Ate y no fue hasta varios minutos después, a la altura de la entrada de Huaycán, que los delincuentes empiezan a despachar forzosamente al resto de pasajeros con excepción de un usuario más y su amigo, por lo que en total quedaron solo tres personas.

El agraviado relató que se encontraba dormido y no se percató que estos primeros incidentes hasta que su amigo también fue obligado a bajarse de la móvil.

“Si el cobrador quería bajar a toda la gente, ¿por qué no me pasó la voz a mí? Yo estaba medio dormido. Cuando yo me levanto la combi ya estaba arrastrando a mi amigo ”, indicó.

En aquel punto de la madrugada, el joven se quedó solo e impedido de bajar del micro, acto seguido, fue embestido por el cobrador y el supuesto pasajero que también estaba dentro, pero que resultó ser un cómplice. De esta manera, luego de ser golpeado y asaltado, ambos hampones terminan botándolo en medio de la vía.

“El cobrador me empujó, golpeó e insultó. Sacó una especie de punta con la que empezó a buscarme y me amenazó . Cuando saca mis pertenencias, me jala con el otro y me botan del carro. Yo no podía hacer nada, estaba solo”, rememoró.