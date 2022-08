Cuarta ola del COVID-19 está dejando casi 2 mil decesos en el país

La cuarta ola del COVID-19, que empezó en junio de este año, ha cobrado la vida de 1.969 personas, según datos del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, al 9 de agosto. Y en todo el 2022 han fallecido 11.276 a causa del virus.

Según el analista de datos Juan Carbajal, las muertes van en aumento. Y en lo que va de agosto ya tenemos 389 defunciones. El experto cree que se superaría a lo registrado en abril (542 decesos), mayo (396), junio (334) y julio (850), e incluso estaríamos por encima de 1.000 defunciones a fines de agosto.

“La tendencia indica que agosto superará los 1.000 fallecidos. Por otro lado, es probable que se acerque a lo reportado en marzo del 2022 (1.440); esto se podría vislumbrar en la cuarta semana”, refirió.

La mayoría de fallecidos son adultos de 80 a 89 años; pero también de los 70-79 y 60-69 que no completaron la pauta de vacunación.

Con respecto a los contagios, Carbajal resalta que a nivel nacional hay una tendencia al descenso, incluso hay 4 regiones que están por terminar su cuarta ola: Áncash, Loreto, Amazonas y Madre de Dios. Sin embargo, hay otras que aún presentan un aumento de casos, como Huancavelica, Ica y Puno.

Minsa continúa con los trabajos de vacunación para evitar mayor impacto de COVID-19 Foto: Raúl Egúsquiza/La República

¿A qué se debe?

Expertos como la exministra de Salud Patricia García señalan que este aumento de muertes se debe a que hay más interacción entre las personas y porque hay adultos mayores que no se han vacunado o no han completado su cuarta dosis. “Estamos volviendo a la normalidad y va haber mayor transmisión. Si hay mayor transmisión con una misma tasa porcentual de complicaciones, habrá más gente que se complique y más gente que muera”, señaló.

Se debe cerrar brechas

Por otro lado, el epidemiólogo Percy Minaya explica que este aumento de muertes se debe a que hay variantes que tienen escape inmunológico. Y porque la inmunidad de los adultos mayores y pacientes con comorbilidades se agota a partir del quinto mes. “Hay que tener claro que la vacuna nos protege contra las condiciones graves y severas, pero no contra la infección”.

Remarca que no se ha hecho el esfuerzo por cerrar las brechas de vacunación en la población adulta mayor. “Estamos dando más dosis a la población joven, pero eso no ayuda porque ellos no se van a complicar”. En ese sentido, pidió una mejor campaña de comunicación.

Clave

Según proyecciones para el COVID-19 como las de Health Data, la cuarta ola llegaría a su punto más bajo entre fines de octubre y a mediados de noviembre. Sin embargo, esto podría variar con las medidas del Gobierno y del comportamiento de las personas.