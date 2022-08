SJL: denuncian a vecinos por maltratar cruelmente a un perro callejero

Una denuncia publicada a través de las redes sociales ha puesto en manifiesto el maltrato animal cometido contra un can de aproximadamente de 3 años. Según la publicación de Facebook, el animal recibe golpes constantemente por parte de algunos vecinos en San Juan de Lurigancho.

En las crudas imágenes se puede observar que la mascota, desanimado, tiene el hocico amarrado con una tela.

Según indica un residente denunciante, quien prefiere no identificarse por temor a represalia, la perrita tenía un dueño cuando era más pequeña, pero a medida que creció la botaron a la calle. Es Por ese motivo que no se va del sector, a pesar los tratos crueles que recibe.

“Me informaron que una mala vecina le amarró el hocico para que no ladre y así no haga bulla. Hay una señora noble que la alimenta y le da agua, pero no puede hacer mucho y le angustia ver cómo otras personas le tiran piedras y palos al pobre angelito”, añadió.

Por lo que este vecino ha averiguado, que la canina estuvo embarazada, el año pasado, pero los bebes no duraron mucho tiempo y murieron sin algún motivo.

Asimismo, indicó que la perrita es raza rottweiler, tiene aproximadamente 3 años y está esterilizada. También es super dócil y se deja acariciar por los demás. Incluso, se lleva muy bien con perros y gatos.

Ahora, ella está en busca de un hogar y se entregará en adopción solo a las personas que se comprometan a cuidarla como un miembro más de su familia. Los interesados pueden llamar al número 914 858 893.

Maltrato animal se sanciona con cárcel

En Perú, La ley N° 30407 o Ley de Protección y Bienestar Animal, señala que quien abandones o maltrate a un animal doméstico o silvestres, recibirá hasta tres años de pena privativa de la libertad.

La ley, publicada en enero de 2016, tiene por finalidad garantizar el bienestar y la protección de todas las especies de animales vertebrados domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, en el marco de las medidas de protección de la vida y la salud pública.

Además, busca impedir el maltrato y la crueldad, causados directa o indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o muerte.

ESta ley tiene como objetivo fomentar el respeto a la vida. Foto Econoticias

¿Cómo denunciar el maltrato animal en Perú?

Para denunciar un caso de maltrato animal en el Perú, debes seguir los siguientes pasos:

Primer paso: Conseguir pruebas, que pueden ser fotos o vídeos que permitan acreditar el hecho. Es importante procurar identificar al maltratador.

Segundo paso: Identificar el lugar donde ocurrieron los sucesos y la dirección exacta.

Tercer paso: Antes de presentar las pruebas recabadas, se recomienda realizar una copia de las mismas y mantenerla guardada.

¿Qué puedo hacer si hacen caso omiso a mi denuncia?

En el caso de que las opciones mencionadas previamente no funcionen, debes llamar al 1818 opción 3 o enviar un correo a denuncias@mininter.gob.pe con los datos y detalles del caso de maltrato animal.

Si en la comisaría no aceptan la denuncia, se debe pedir la identificación del efectivo policial para derivar la queja ante la inspectoría de la Policía Nacional del Perú. Una vez realizada la denuncia, la PNP solicitará a la Fiscalía la apertura de la investigación.