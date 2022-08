Se hace pasar por hermana enferma de adulto mayor con cáncer y lo estafa con más de 29.000 dólares

Un adulto mayor fue estafado por una banda de criminales que se hicieron pasar por su hermana y un médico de la Clínica Delgado. Ellos le robaron 29.500 dólares, suma que estaba destinada a su manutención y tratamiento de cáncer.

“Yo quiero que estas personas o esta organización criminal me devuelvan mi dinero para continuar con mi tratamiento. Ellos, que se sigan haciendo cargo con la justicia, que ellos paguen el delito que han cometido”, aseveró el afectado de 66 años en entrevista con Latina.

Todo inició el 7 de julio, cuando el adulto mayor, que prefirió no brindar su identificación, recibió una llamada de una persona que decía ser su hermana. Esta, supuestamente, estaba viniendo a Perú para operarse de un agresivo cáncer en el centro de salud. Pese a sus sospechas, el afectado decidió desembolsar el dinero por su preocupación.

“Su voz no era la que yo siempre había escuchado. La voz de ella es ronca y es una persona obesa. Ahí es donde digo: ‘Esta no es tu voz, no tengo este número registrado’. El error fue mío de decirle un nombre y se agarraron de eso. Me dijo que estaba resfriada”, detalló.

Para hacer más convincente el engaño, al día siguiente, el hombre de la tercera edad recibió la llamada de un supuesto médico de la Clínica Delgado, quien se identificó como José Cotrina y aseguró que para separar la sala de operación tenía que depositar 5.830 dólares a un número de cuenta a nombre de Cynthia Esther Santana Gómez.

Posteriormente, el falso médico le comunicó que la operación fue un éxito, pero debía transferir 15.830 dólares más para la prótesis mamaria. Luego de dos días, señaló que había descubierto un cáncer en el otro seno y para la nueva operación se necesitaban 7.850 dólares. Todo a nombre de la misma mujer.

“Me dijeron que Oncosalud, por medio de la Clínica Delgado, me iba a devolver el dinero”, aseguró. Sin embargo, el reembolso nunca llegó. Cuando descubrió que inescrupulosos habían usado el nombre de su hermana para estafarlo, dejaron de comunicarse con él.

Ahora, el anciano no cuenta con medios económicos para tratar el cáncer a las fosas nasales que lo aqueja. “Yo he llorado, con mi esposa he llorado. Nos quedamos así y yo estoy en un tratamiento. Este es un proceso que dura cinco años que tengo que estar en neoplásicas. No es nada barato”.

La Dirincri ya recibió la denuncia y la investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía.