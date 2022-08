¡Todavía le faltan 100 números! Mujer con cáncer en fase 3 pide que la apoyen con su rifa

Máxima difusión. Raquel Pajar fue diagnosticada con cáncer en fase tres en 2021. Desde entonces, su vida dio un giro de 180 grados, ya que dejó sus principales actividades por la enfermedad.

Asimismo, se enfrentó a un precario sistema de salud que la obligó a atenderse de manera particular. Esto, evidentemente, generó gran impacto en su economía, la cual ya se había visto afectada porque ella dejó de laborar.

Para poder solventar sus medicinas, atención oncológica y alimentación especializada, la mujer de 30 años viene realizando diversas actividades, como venta de comida y rifas.

Precisamente, ahora está llevando a cabo un sorteo mediante redes sociales. En comunicación con este diario, Raquel Pajar dijo que todavía le faltan vender 100 tickets de 5 soles cada uno.

En un inicio, la rifa se iba a llevar a cabo el 6 de agosto, pero —como no completó el talonario— aplazó el evento para el 17. Entre los premios están productos de Avon, una olla arrocera, hervidora, entre otros.

Rifa se llevará a cabo este sábado 13 de agosto. Foto: Raquel Pajar

“Me hice exámenes y los resultados me los dieron seis meses después, por ello recién en 2021 me dieron el diagnóstico. Yo hago ventas de todo: de belleza, ropa, todo de manera digital. Mi salud me limita en mi trabajo. Por ejemplo, hay días en los que no me puedo ni levantar por los dolores en mi cuerpo”, relató a este diario.

Las personas que deseen apoyar en la rifa pro salud pueden hacer sus depósitos al 931 091 773, el cual funciona como Yape y Plin.

De igual forma, Raquel Pajar está realizando una chuletada para este domingo 14 de agosto. El precio es de 16 soles e incluye arroz, papa y ají. El pago es contraentrega. Los pedidos se pueden efectuar al número antes mencionado.

Chuletada será el domingo 14 de agosto. Foto: Raquel Pajar

