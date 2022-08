Juliaca amenaza con protestas contra la Policía

Juliaca es escenario diario de robos y asaltos. Los dirigentes de barrios y gremios creen que los policías no hacen nada para combatir este flagelo. Por ello protestaron en la víspera en afueras de la comisaría de San Martín.

A voz en cuello, los quejosos demandaron la remoción total de todos los jefes policiales de Puno y elaborar estrategias para combatir las bandas organizadas; para ello proponen el arribo de equipos especiales de Lima .

Antero Pimentel Esquivias, secretario de las Cuatro Zonas de Juliaca, señaló que tiene que existir una reorganización total de la Policía Nacional, en Puno, porque la ciudadanía ya no confía en varios de ellos por sus antecedentes negativos. Dijo que si no son escuchados irán a un paro indefinido.

“De este modo expresamos nuestro descontento contra los agentes policiales, que no nada hacen por luchar contra la delincuencia. Disimulan con pequeñas presentaciones, que les quitan a quienes se dedican a comercio, pero no hacen nada contra la delincuencia organizada. Roban, matan y ningún caso es resuelto con la detención de los implicados”, aseguro.

Antero Pimentel, dijo que la medida de fuerza es preventiva porque si el gobierno no los escucha de todos modos irán a un paro contra la Policía Nacional y serán las organizaciones civiles para que tomen riendas en la lucha contra la delincuencia.

Por su parte, Leoncio Villar, dirigente de la salida Cusco, dijo que el problema en Juliaca es crítico porque la Policía es vista como parte del problema.

“Estos señores tienen beneficios, sueldo seguro, mejores condiciones que cualquier trabajador pero no cumplen su función. Su trabajo no se siente. Esa es la indignación de la ciudadanía. Esa es la razón por la cual no estamos cansando y vamos hacer nosotros los protagonistas”, dijo.

El alcalde de Juliaca, David Sucadahua, recordó que el serenazgo es la unidad que más trabaja atendiendo las emergencias de la ciudadanía. Preciso que combatir el crimen organizado y los asesinatos le corresponde a la Policía Nacional.