¡Casa está inhabitable! Inician obras de construcción y destruyen vivienda de ancianos

Todos los espacios han colapsado. Una pareja de ancianos está expuesta en su propia vivienda del Callao. El último lunes, su vecino inició los trabajos de remodelación de su espacio y, producto de esto, el departamento de los adultos mayores ha empezado a caerse a pedazos.

La cocina, sala, baño y habitación de los señores están inhabitables. Asimismo, el camino para llegar hacia el segundo piso está intransitable, ya que hay ladrillos y pedazos de concreto por todos lados.

Ante esto, personal del Municipio se acercó a la casa que está ubicada en Carmen de la legua para supervisar la obra, la cual, al cabo de las horas, fue suspendida, pues el dueño no había pedido permiso a las autoridades para la remodelación.

“Yo vivo acá más de 35 años. No tengo una respuesta clara. Defensa Civil recién se ha apersonado y dice que va a paralizar la obra porque no tienen permiso”, comentó la señora Martha a ATV.

En otro momento, la anciana reveló que ella y su esposo no tienen dónde ir. Asimismo, aseveró que no tenía conocimiento de la obra hasta el mismo instante en que los trabajadores se acercaron.

“No tengo dónde ir, ya que es la única casa que tengo. Ellos me hubieran avisado anticipadamente que iban a remodelar la casa”, subrayó la afectada.

Dueño se niega a cubrir los gastos

El dueño de la casa de lado, y presunto responsable de los daños, negó su culpabilidad y, lejos de solidarizarse, le dijo a la agraviada que se mude. En un tono prepotente también la encaró.

“Esa construcción no sirve. Esa casa tiene más de 60 años. No ha habido ningún impacto, pues todo ya estaba así. Yo tengo que demoler porque la señora se va a meter”, se excusó el hombre, quien no se identificó.