Bebé con cirrosis terminal necesita operación en el extranjero, pero su padre no puede dar autorización

Burocracia. La joven madre Lizeth Carhuavilca Nuñez pide ayuda al Poder Judicial para obtener el permiso de salir del país junto con su bebé rumbo a Buenos Aires. La menor de 10 meses de edad necesita un trasplante de hígado con urgencia y no puede viajar sin el permiso de su padre, quien se encuentra en calidad de ilegal en Estados Unidos.

Débora fue diagnosticada con cirrosis terminal, enfermedad que le ha provocado un bulto en el abdomen y un dolor insoportable. Su única esperanza de sobrevivir es un trasplante hepático, pero debido a la complejidad de su enfermedad no puede ser operada en Perú.

“Lo único que necesita es un trasplante. Si a ella no le trasplantan, va a morir. Todo el hígado está grande, está como una piedra, ya no funciona, ya no tiene cura, está muy mal. Necesita salir de viaje cuanto antes porque está en una fase terminal”, lamentó la mujer en entrevista para ATV.

Una esperanza para Débora

Tras su diagnóstico, la madre de la pequeña recibió la noticia de que podría ser operada en el Hospital Universitario Austral de Argentina gracias a un convenio con el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja.

La progenitora asegura que tiene todo listo para viajar; sin embargo, no puede hacerlo debido a que el padre de la menor está detenido en Estados Unidos, hasta donde llegó en calidad de ilegal en busca de ayuda para su hija.

Pide ayuda al Poder Judicial

Lizeth Carhuavilca presentó un oficio al Juzgado Especializado de Familia de Ate para solicitar un permiso de viaje para su bebé. No obstante, los argumentos no convencieron a la jueza Elva Castillo Arroyo, por lo que declaró el pedido como inadmisible.

Además, el padre de la paciente indicó de manera virtual que no cuenta con los medios económicos para realizar el trámite y mandarlo a Perú. “Yo estoy acá por Estados Unidos y estuve detenido en migraciones. Yo autorizo a mi hija que salga del país, porque la verdad necesita esta cirugía. Es triste que mi hija esté pasando estos momentos difíciles. Yo sé que me encuentro muy lejos. La verdad, no puedo hacer nada de acá”, aseveró.