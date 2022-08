“Vamos a pegarle unos tiros”: emprendedora de comida selvática es extorsionada y teme por su vida

Una emprendedora en el rubro de comida selvática denunció, a través de sus redes sociales, ser víctima de extorsión. Mishel Gutiérrez contó que, por medio de llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, delincuentes la amenazaban con hacerle daño y perjudicar a su negocio llamado ‘Las ñañitas’.

“Me dijeron: ‘Mishel, estamos afuera de tu local. Queremos hablar contigo, nos han contratado para pegarte unos tiros’. Otra voz dentro de la llamada dijo: ‘Esta no va a cooperar, vamos ya de frente, está en la calle, a pegarle unos tiros ’”, detalló para América Noticias.

A raíz de este suceso, la joven empresaria optó, como medida de previsión, cerrar las puertas de su negocio el reciente 9 de agosto. También decidió acudir a la Policía Nacional para sentar su denuncia e iniciar las investigaciones correspondientes.

En la cuenta de Twitter de su local agradeció el apoyo de los efectivos policiales y serenos del distrito de Jesús María, donde se ubica su emprendimiento. Asimismo, reiteró su necesidad de tener garantías para su vida y seguridad en sus instalaciones.

“ No tenemos una gran cantidad de gente. A veces a la justas llegamos a fin de mes. No tenemos un margen de ganancia para decir eso. Yo no soy una persona que tiene dinero ”, detalló.

Retoma atención

Mishel, en un primer momento, pensó en cerrar definitivamente su negocio. “No nos dejan crecer. Uno no puede vivir con ese temor que le pueda pasar algo. Yo ya hasta pienso en detener el negocio para que no me pase eso, para vivir tranquila , si es que se puede vivir tranquila”, dijo.

No obstante, ahora, no dejará que la delincuencia gane esta batalla. Confiando en la Depincri de San Miguel - Magdalena, que actualmente tiene el caso en sus manos, retomará la atención en su negocio en horario habitual.